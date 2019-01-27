Başkan Er'den Şehit Teğmen Özatak'ın Ailesine Ziyaret
54 dakika önce
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Durankaya beldesinde Şehit Teğmen Abdulselam Özatak'ın mezarını ve ailesini ziyaret ettiler.
Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari
İl Başkanı Abdurrahman Er
ve yönetim kurulu üyeleri, Durankaya
beldesinde Şehit Teğmen Abdulselam Özatak'ın mezarını ve ailesini ziyaret ettiler.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır
'ın Sur
ilçesinde şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak'ın Durankaya beldesi Çaylıca Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret ettiler. Şehit Özatak'ın mezarında Fatiha okuyan Başkan Er ve beraberindekiler, daha sonra şehidin babası H. Salih Özatak'ı evinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlediler.
Şehit babası H. Salih Özatak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Er ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:47 Kaynak: İHA
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