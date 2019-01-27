Son Dakika Haberleri: Başkan Er'den Şehit Teğmen Özatak'ın Ailesine Ziyaret

Başkan Er'den Şehit Teğmen Özatak'ın Ailesine Ziyaret

54 dakika önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Durankaya beldesinde Şehit Teğmen Abdulselam Özatak'ın mezarını ve ailesini ziyaret ettiler.

Başkan Er'den Şehit Teğmen Özatak'ın Ailesine Ziyaret, System.String[]
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Durankaya beldesinde Şehit Teğmen Abdulselam Özatak'ın mezarını ve ailesini ziyaret ettiler.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak'ın Durankaya beldesi Çaylıca Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret ettiler. Şehit Özatak'ın mezarında Fatiha okuyan Başkan Er ve beraberindekiler, daha sonra şehidin babası H. Salih Özatak'ı evinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlediler.

Şehit babası H. Salih Özatak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Er ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı Özel Bir Video İle Duyurdu! Survivor 2019'a Katılacak Yarışmacılar Belli Oldu THY, Lise Mezunu 1600 Personel Alacak

Şanlıurfa'da Kış Aylarının Vazgeçilmez Kahvaltısı! Tirit Yemeden İşe Gitmiyorlar Teymur Ailesi'nin Acı Günü! Aile Büyüklerini Kaybettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:41:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Er'den Şehit Teğmen Özatak'ın Ailesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]