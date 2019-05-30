Başkan Er'den Vali Akbıyık'a ziyaret
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:17 Kaynak: İHA
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari
İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er
, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Hakkari'de şehit ve gazi ailelere yönelik yaptığı birbirinden güzel etkinliklerle gündeme gelen Başkan Er, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile vakıf ve dernek çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
Derneğe ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Başkan Er, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık. dernek çalışmalarını yakınan takip ettiğini belirtti. - HAKKARİ
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