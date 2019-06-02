Son Dakika Haberleri: Başkan Er'den yaralı askere ziyaret
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Başkan Er'den yaralı askere ziyaret

1 saat önce

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Pençe Harekatı'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Başkan Er'den yaralı askere ziyaret, System.String[]
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Pençe Harekatı'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, beraberindeki üyelerle hastaneye giden Er, yaralı askeri tedavi gördüğü serviste ziyaret etti.
Askerle sohbet eden Er, "geçmiş olsun" dileğini iletti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:26 Kaynak: AA
Hakkari, Güncel
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