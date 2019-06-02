Başkan Er'den yaralı askere ziyaret
1 saat önce
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Pençe Harekatı'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:26 Kaynak: AA
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkanı Abdurrahman Er
, Pençe Harekatı'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, beraberindeki üyelerle hastaneye giden Er, yaralı askeri tedavi gördüğü serviste ziyaret etti.
Askerle sohbet eden Er, "geçmiş olsun" dileğini iletti.
Erdoğan: Burası İstanbul, diğer adıyla İslambol ama Konstantinapol olarak görmek isteyenler var
İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 3 Suriyeli asker öldü
227 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama
Belçim Bilgin'den ilk gün itirafı: Ter dolu bir buluşma oldu