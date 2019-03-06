Başkan Er Güven Tazeledi

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, yapılan seçimle güven tazeledi.

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, yapılan seçimle güven tazeledi.



Derneğin merkezinde yapılan seçim, tüm üyelerin katılımıyla tek liste halinde yapıldı. Delegelerin tamamının oylarını alan mevcut başkan Abdurrahman Er, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına yeniden seçildi. - HAKKARİ

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