Başkan Er Güven Tazeledi
1 saat önce
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, yapılan seçimle güven tazeledi.
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, yapılan seçimle güven tazeledi.
Derneğin merkezinde yapılan seçim, tüm üyelerin katılımıyla tek liste halinde yapıldı. Delegelerin tamamının oylarını alan mevcut başkan Abdurrahman Er, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına yeniden seçildi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:18 Kaynak: İHA
Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na Şok Suçlama: Kardeşimi Sen Kovdurdun
Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı
Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu
Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı