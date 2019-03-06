Son Dakika Haberleri: Başkan Er Güven Tazeledi

Başkan Er Güven Tazeledi

1 saat önce

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, yapılan seçimle güven tazeledi.

Başkan Er Güven Tazeledi, System.String[]
Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, yapılan seçimle güven tazeledi.

Derneğin merkezinde yapılan seçim, tüm üyelerin katılımıyla tek liste halinde yapıldı. Delegelerin tamamının oylarını alan mevcut başkan Abdurrahman Er, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına yeniden seçildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

Abdurrahman Er, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na Şok Suçlama: Kardeşimi Sen Kovdurdun Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı

Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:18:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Er Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]