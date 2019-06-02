Son Dakika Haberleri: Başkan Er, yaralı askerleri ziyaret etti
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Başkan Er, yaralı askerleri ziyaret etti

54 dakika önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Pençe operasyonunda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Pençe operasyonunda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Başkan Er ve beraberindeki dernek üyeleri, Pençe operasyonunda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi göre askerleri ziyaret etti. Yaralı askerlere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Er, sağlık durumlarıyla ilgili de bilgi aldı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:04 Kaynak: İHA
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