Başkan Er, yaralı askerleri ziyaret etti
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Pençe operasyonunda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:04 Kaynak: İHA
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari
İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er
, Pençe operasyonunda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.
Başkan Er ve beraberindeki dernek üyeleri, Pençe operasyonunda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi göre askerleri ziyaret etti. Yaralı askerlere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Er, sağlık durumlarıyla ilgili de bilgi aldı. - HAKKARİ
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