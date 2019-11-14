Son Dakika Haberleri: Başkan Erbaş, kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı davet etti
Son Dakika Güncel Başkan Erbaş, kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı davet etti - Son Dakika

Başkan Erbaş, kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı davet etti

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle gittiği Adıyaman'da kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı kırmayarak bulunduğu yere davet etti.

Başkan Erbaş, kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı davet etti, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle gittiği Adıyaman'da kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı kırmayarak bulunduğu yere davet etti.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle gittiği Adıyaman'da bir vatandaş Erbaş'a sosyal medya üzerinden ulaştı. Vatandaş paylaşımında, kızının da aralarında bulunduğu Şehit Engin Tilbaç Anaokulu Diyanet sınıfı öğrencilerinin ziyareti sırasında Erbaş'ı görmek istediğini ve kızının da kendisine çiçek takdim etmek istediğini ancak edemediğini belirtti. Paylaşımı görünce kayıtsız kalmayan Erbaş, küçük kızı ve babasını, bulunduğu yere davet ederek küçük kızın çiçeğini kabul etti.


Erbaş konuya ilişkin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında gittiğimiz Adıyaman'da,bizleri ziyaret edip çiçek hediye eden kıymetli yavrumuza çok teşekkür ediyorum. Kızımızın nezdinde Şehit Engin Tilbaç Anaokulu Diyanet sınıfının kıymetli öğrencilerini gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



O Ses Türkiye'ye konuk olan Ajda Pekkan jüri üyelerinin ağzını açık bıraktı
80 yaşındaki Amerikalı eşinden boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu paylaşımıyla dikkat çekti Dilan Deniz Çiçek'ten cesur paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 05:04:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Erbaş, kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı davet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]