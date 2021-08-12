Başkan Erbaş, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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Başkan Erbaş, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

Başkan Erbaş, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

12.08.2021 04:30

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, aşırı yağış ve selden etkilenen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, aşırı yağış ve selden etkilenen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede arama, kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunan ekiplere de kolaylıklar diledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, aşırı yağış ve selden etkilenen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bölgede arama, kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunan ekiplere de kolaylıklar diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak afetten etkilenen vatandaşlara maddi ve manevi her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Başkan Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta yağış ve selden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylıklar diliyorum.

Cenab-ı Hak yaşanan bu afetlerden ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı muhafaza etsin.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak maddi ve manevi destek olmak için halkımızın yanındayız. "

#Kastamonu #Bartın, #Karabük ve #Sinop'ta yağış ve selden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylıklar diliyorum.

Cenab-ı Hak yaşanan bu afetlerden ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı muhafaza etsin.

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 11, 2021

Kaynak: Habermetre
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kastamonu, Bartın, Asker, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Başkan Erbaş, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika


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