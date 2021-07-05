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Başkan Erbaş, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde Dua Etti - Son Dakika

Başkan Erbaş, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde Dua Etti

05.07.2021 23:08
Başkan Erbaş, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde Dua Etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tesislerin açılışında dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara'nın içme ve kullanma suyu meselesini uzun vadeli olarak çözüme kavuşturan Gerede Sistemi'nin de bulunduğu 5 adet tesisin hizmete alımı için düzenlenen törende konuştu.

"Suyu korumak vatanı korumakla eşdeğer"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin su kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini belirterek "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz. " dedi

Açılışı yapılan tesisler arasında en önemlisinin 'Ankara İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi' olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu proje Ankara'nın nüfusa bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak amacıyla attığımız kritik bir adımdır. 1, 2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla su alanında ülkemizin vizyon eserlerinden biri olan Gerede Sistemi, bünyesinde Türkiye'nin en uzun, dünyanın da sayılı su iletim tünelini barındırmaktadır. Bu projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılıyoruz. Ankara susuzluğu yaşamayacak. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın yanı sıra komşu şehirleri de ihmal etmediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

" Çankırı'da 70 milyon liralık bir yatırımla inşa ettiğimiz Dereçatı Barajı'nı, Kırıkkale'de toplam yatırım tutarı 63 milyon lira olan Sulakyurt Sulaması'nı da bugün resmen devreye alıyoruz. Temelden 50, 5 metre yüksekliğe sahip Dereçatı Barajı ile 6 bin 910 dekar tarım arazisinin basınçlı borulu sistemle sulanması sağlanacaktır. Bu şekilde hem topraklarımızın verimi artacak hem de pompajlı sulamaya oranla daha tasarruflu olacağı için çiftçilerimizin enerji maliyetleri düşecektir. Taretözü Deresi üzerinde bulunan 51 metre yüksekliğindeki Sulakyurt Barajı ise 25 bin 690 dekar tarım arazisini sulamaktadır. Şu an faal olarak çalışan sulama tesisiyle yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve yaklaşık 2 bin 300 kişiye istihdam oluşturulacaktır. Bu tesisimiz de cazibeli sulama sistemiyle inşa edildiği için çiftçimizin enerji yükünü çok ciddi oranda hafifletmektedir. "

Türkiye'nin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu çalışmalarını planladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

"Su kanunu hazırlıyoruz"

Sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri aldıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Tüm bu adımları vakitlice atarak, geleceğimize daha bir güvenle bakmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Dualarla açılışı yapıldı

Törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da dua etti.

Başkan Erbaş duasında şu ifadelere yer verdi:

"Ya Rabbel alemin bu tesisleri milletimiz için hayırlı mübarek eyle Allah'ım. ya Rab yaratılmış olduğumuz suyu korumayı ve en güzel şekilde kullanmayı, israftan uzak bir şekilde kullanmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. ya Rab, habibin Muhammed Mustafa (sas) soruyorlar; 'Ya Resulallah en hayırlı sadaka hangisidir? ' Efendimiz buyuruyor ki; "İnsanlara, hayvanlara, canlılara su ikram etmektir. ' ya Rab bu Hadis-i Şerif'in ruhuyla ruhlanmayı, su ikram etmeyi, insanların hayvanların su ihtiyacını gidermeyi bize nasip eyle Allah'ım. Bu yoldan yapılan çalışmaları hayırlı mübarek eyle Allah'ım. Emeği geçen herkesin geçmişlerinin ruhlarını şad eyle Allah'ım. ya Rab, yine Efendimiz aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki; "Suyu israf etmeyin. Bir nehir kenarında abdest alırken dahi olsa suyu israf etmeyin. " En küçük şekilde bile suyu israf etmekten bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Milletimizi, memleketimizi, vatanımızı her türlü felaketlerden, sel felaketinden, depremlerden muhafaza eyle Allah'ım. Yurdumuzun çeşitli yerlerinde yağmura ihtiyaç duyan bölgelerimiz var buralardan yağmurlarını esirgeme Allah'ım. Güneşe ihtiyaç duyan bölgelerimiz var buralarda da güneşini esirgeme Allah'ım. "

Duanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek, tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Başkan Erbaş, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde Dua Etti

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Erbaş, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde Dua Etti - Son Dakika


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