Üye Girişi
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyareti

06.08.2021 21:35
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara

Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Milas'a bağlı Yukarı Mazı köyünde yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Köy sakinlerinden afete ilişkin bilgi alan Erbaş, "Devletimiz büyük, devletimiz uğranılan zararları karşılıyor inşallah. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun, bu tür afetleri bir daha göstermesin. Muğla'da İçişleri, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile görüştüm. Onlar canla başla çalışıyorlar. Orman teşkilatımız tamamen alanda. Bizim de tüm hocalarımız şu anda milletimizin yanında, dua ediyoruz, destekliyoruz. Diyanet Vakfımız çalışmalarıyla evinden barkından uzak kalmış kardeşlerimize destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yangın, Muğla, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi 21:24 Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek 20:40 Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Afganistan'da Taliban ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdi 20:26 Afganistan'da Taliban ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdi
Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var 19:31 Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı 18:02 Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş 17:21 Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti 16:49 Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti

Son Dakika Haberleri
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
Türk Hava Kurumu'nun gayrimenkullerini satışa çıkaran kayyuma mahkeme dur dedi Türk Hava Kurumu'nun gayrimenkullerini satışa çıkaran kayyuma mahkeme dur dedi         
21:45
Son Dakika: Tehditler savuran Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı Son Dakika: Tehditler savuran Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı         
21:15
Bolu'da yabancılara 10 kat su zammı oylanamadı Bolu'da yabancılara 10 kat su zammı oylanamadı         
20:26
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı         
19:32
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma         
19:09
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
16:12
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Metroya maskesiz binip Metroya maskesiz binip "Özel harekatçıyım" diyen şahıs vagondan zorla indirildi         
13:47
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 22:06:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement