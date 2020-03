Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçedeki korona virüs tedbirleriyle ilgili "Evlerinizden çıkmayın" çağrısını bir kez daha yineleyerek, dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi.



Korana virüs salgınının tüm dünyayı sardığını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşları uyardı. Başkan Ercan, "Sizlerden ricam zorunlu olmadığı sürece evinizden çıkmayınız. Kişisel hijyene dikkat edelim. Risk grubu diye tabir edilen kronik hastalar ve belli yaş üzerindeki vatandaşlarımızla teması mümkün olduğu kadar en aza indirelim" ifadelerini kullandı.



Belediyenin korona virüs tedbirlerine değinen Başkan Ercan, "Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız. Her türlü çalışmayı, her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün okullarımız, camilerimiz, resmi kurumlarımız, sağlık kuruluşlarımız her yeri dezenfekte ettik. Caddelerimizi, oyun alanlarımızı, yeşil alanlarımızı temizledik. Bunları yapmayı da periyodik olarak devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.



Geçici olarak kapatılmasına karar verilen yerlerin denetimini yaptıklarına değinen Başkan Ercan, "Mesire alanlarına ara veriyoruz. Çarşıda, pazarda oturma yerlerini kaldırıyoruz. Konaklarımızı zaten kapatmıştık. 30 tane konağımızı, hanımlarımıza ve güngörmüşlerimize hizmet veren konağımızı geçici olarak kapattık" dedi.



Belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerinin bir süreliğine ertelendiğini hatırlatan Ercan, "Bunların tamamını dijital platformlara taşıdık. Kültürle ilgili etkinliklerimizi web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Unutmayalım hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evinde kal Sincan" açıklamasını yaptı. - ANKARA