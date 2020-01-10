Başkan Ercan gazetecilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.



Başkan Murat Ercan, basın çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Halkın gözü kulağı olan basın emekçilerinin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlayan Ercan, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade etti. Her zaman gazetecilerin görüş ve tespitlerine önem verdiklerini belirten Başkan Ercan, "Yurdun dört bir yanında fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan tüm emekçilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Gazeteciler milletin ortak sesidir" dedi.



Sincan'a dair projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Ercan, gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen buluşmada hatıra fotoğrafı da çekinildi. - ANKARA