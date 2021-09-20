Başkan Ercan gaziler ve aileleriyle buluştu - Son Dakika

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde kahraman gazilerimiz ve aileleriyle bir araya geldi. Kültür Evi'ndeki yemekli etkinlikte gazilerle tek tek ilgilenen Başkan Ercan, "Böyle asil bir millete mensup olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyesi gazilerimizi unutmadı. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çok özel bir etkinlik düzenlendi. Kültür Evi'nde gaziler ve aileleri yemekte ağırlandı.

Gaziler yemekte bir araya geldi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gazilerimizle tek tek ilgilendi, hal ve hatırlarını sordu. Ardından gazilerimizle aynı sofrada buluştu. Başkan Ercan'a Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da eşlik etti.

Başkan Ercan yaptığı konuşmada gazilerimizle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ercan, "Böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok şükür böyle asil bir millete mensup olmanın gururunu hissediyorum. Allah yaşayan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler, esenlikler versin inşallah. Ebediyete intikal etmiş olanlara mağfiretiyle muamele eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA