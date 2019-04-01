Son Dakika Haberleri: Başkan Ercan'la Yeniden Sincan

Başkan Ercan'la Yeniden Sincan

1 saat önce

Sincanlılar Murat Ercan ile "devam" dedi.

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Sincanlılar Murat Ercan ile "devam" dedi. Cumhur İttifakı adayı Murat Ercan oyların yüzde 67,62'sini alarak yeniden Sincan Belediye Başkanı oldu.

Başkan Ercan, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından açılan sandıkları Kültür Evi'nde vatandaşlarla birlikte takip etti. Açılan sandıklarda Sincan'da üstünlük sağlayan Cumhur İttifakı adayı Murat Ercan oldu. Ercan, oyların çoğunluğunu alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan isim oldu.

Sandıkların açılmasının ardından Sincan'da coşku had safhadaydı. Belediye çalışanları ve vatandaşlar Murat Ercan'ı alkışlarla karşıladı. Ercan yaptığı konuşmasında vatandaşlara ve belediye personeline teşekkür etti. Ercan, "Sincan her zamanki gibi üstüne düşeni yaptı. Bundan sonra da birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu başarı vatandaşın belediye hizmetlerinden memnun olmasından da kaynaklı. Dolayısıyla bu başarı sizin başarınız. İnşallah bundan sonra da bir aile sıcaklığı içerisinde birbirimizi daha da yukarıya taşımak için iyi niyetle, samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Murat Ercan, konuşmasının ardından belediye personeli ve vatandaşlarla tek tek tokalaştı, hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:56 Kaynak: İHA

Murat Ercan, Sincan, Politika
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