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Başkan Ercan Mahalle Komisyon Başkan ve üyeleriyle iftar yaptı

2 saat önce

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ramazan ayının bolluk ve bereketini vatandaşlarla iç içe yaşamaya devam ediyor.

Başkan Ercan Mahalle Komisyon Başkan ve üyeleriyle iftar yaptı, System.String[]
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ramazan ayının bolluk ve bereketini vatandaşlarla iç içe yaşamaya devam ediyor. İftar öncesi Sincan sokaklarını gezen Başkan Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, ilçe teşkilat üyeleri, 24 mahallenin komisyon başkanları ve üyeleri ile iftarda bir araya geldi.

İftar öncesi Başkan Ercan çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar diledi.

Akşam ezanının okunması ile de Kültür Evi'nde verilen iftar yemeğine katıldı. Başkan Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, ilçe teşkilat üyeleri, 24 mahallenin komisyon başkanları ve üyeleri ile birlikte orucunu açtı.

Masaları tek tek ziyaret eden Başkan Ercan konuşmasında herkesin Ramazan Ayını kutlayıp, sağlık ve sıhhat içinde bayrama kavuşmalarını diledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:05 Kaynak: İHA
Sincan, Güncel
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