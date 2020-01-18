Başkan Ercengiz'den sigarayı bırakanlara altın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ercengiz'den sigarayı bırakanlara altın - Son Dakika

Başkan Ercengiz'den sigarayı bırakanlara altın

6 saat önce

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi bünyesinde başlattığı kampanya ile belediye personelini sigarayı bırakmaya teşvik ediyor.

Başkan Ercengiz'den sigarayı bırakanlara altın, System.String[]

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi bünyesinde başlattığı kampanya ile belediye personelini sigarayı bırakmaya teşvik ediyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele' kapsamında yürütülen çalışmalara topyekün destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Ercengiz, bağımlılıklarla mücadele savaşını Burdur Belediyesi bünyesinde başlattı. Sigara kullanan belediye personellerinin, sigarayı bırakmaları için teşvik edecek bir kampanya başlatan Başkan Ercengiz, sigarayı bırakan personellerini çeyrek altın ile ödüllendireceğini belirtti. 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele' kapsamında başlattığı kampanya hakkında bilgi aktaran Başkan Ercengiz, "Valiliğimiz ve tüm kamu kurumları tarafından bir araya gelerek, yaptığımız toplantı neticesinde uyuşturucu ile mücadele konusunda topyekün bir savaş vereceğiz. Bununla birlikte uyuşturucu ve madde bağımlılığının yanı sıra, toplumda yaygın olarak kullanılan ve kötü alışkanlıkların belki başlangıcı olan sigara ile mücadelenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, kendi önümüzü temiz tutmak adına öncelikle kendi kurumumuzdan başlayarak, sigara alışkanlığını bırakan arkadaşlarımızı ödüllendirmek istiyorum" dedi.


Sigarayı bırakan personele çeyrek altın


Burdur Belediyesi bünyesinde çalışan personellerin sigara alışkanlığını bırakmaları durumunda kendilerini çeyrek altın ile ödüllendireceğini belirten Ercengiz, "Bugüne kadar içtiği sigaradan vazgeçip, bundan sonraki süreçte de sigara içmeme taahhüdünde bulunan, tabii ki beyan esas, 3 ay boyunca sigara içmeyen arkadaşımızı bir çeyrek altın ile ödüllendireceğim" şeklinde konuştu.


Cezası iki çeyrek altın


Yürütülen kampanya kapsamında, ödülü kazandıktan sonra tekrar sigaraya başlayan personeli' de cezalandıracağını ifade eden Ercengiz, "Tabii bu işin bir de ceza kısmı var. Bizden ödül alıp, sigaraya tekrar başlayan arkadaşımız olursa, bu başlattığımız sisteme katkı vermeleri ve sigarayı bırakan diğer arkadaşlarımızı ödüllendirme katkı sağlamaları adına 2 çeyrek altını geri alacağız. Sigarayı bırakmak isteyen tüm arkadaşlarımızı başlattığımız bu kampanyaya davet ediyorum. Sigarayı bıraksınlar, sağlıklı yaşasınlar" dedi. - BURDUR

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
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