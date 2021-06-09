Başkan Ercengiz Muhtarlara Buluştu - Son Dakika

Haberler Başkan Ercengiz Muhtarlara buluştu Burdur Belediyesi Haziran 9, 2021 0 Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 35 Mahalle Muhtarı ve Merkeze bağlı köy muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.

Serenler Otelde düzenlenen yemeğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan, CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, CHP Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa AKTAŞ, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yemekte konuşan Başkan Ercengiz " İl Başkanlarım konuşlarını yaparken Meydan Projesinden çok heyecanlandıklarını dile getirdiler. İnanın 7-8 aydır yeni bir kent meydanı konusun da çaba sarf ediyoruz. Arkadaşlarımız emek sarf ediyor. 1973 yılından beri kullanılan Burdur Kent Meydanını bir yenisiyle değiştirmek 2023 vizyonuna yakışan Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına yakışan yeni bir kent meydanını kazandırmak üzere gece gündüz demeden titizlikle çalıştık. 3 tane proje ortaya çıkardık. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu Burdur halkımıza sunacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlayarak Burdur halkının referandum sonucuyla Burdur halkımıza kazandıracağız. Şöyle 7 yıl geriye baktığımızda bu kentin temel alt yapı sorunlarını çözmek için çaba sarf ettik. Sizlerden ricam vatandaşımızın sıkıntılarını ve dertlerini çözülebilir olanlarını sizlerin çözmesi, bizlerin yapması gerekenleri de bizlere iletmeniz ve biz de gücümüz yettiği ölçüde bu sorunları giderip vatandaşımıza yaşanabilir bir kent yaratmak gayretimiz ve bütün hedefimiz budur. Bu akşam sizlerle birlikte olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Hem dertleşiyoruz hem de Burdur'un ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Burdur'un temel sorunlarını da sessiz sedasız hallediyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

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