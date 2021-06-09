Üye Girişi
Başkan Ercengiz Muhtarlara Buluştu - Son Dakika

Başkan Ercengiz Muhtarlara Buluştu

09.06.2021 20:23
Başkan Ercengiz Muhtarlara Buluştu, System.String[]

Haberler Başkan Ercengiz Muhtarlara buluştu Burdur Belediyesi Haziran 9, 2021 0 Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 35 Mahalle Muhtarı ve Merkeze bağlı köy muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.

Haberler Başkan Ercengiz Muhtarlara buluştu Burdur Belediyesi Haziran 9, 2021 0 Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 35 Mahalle Muhtarı ve Merkeze bağlı köy muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.

Serenler Otelde düzenlenen yemeğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan, CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, CHP Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa AKTAŞ, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yemekte konuşan Başkan Ercengiz " İl Başkanlarım konuşlarını yaparken Meydan Projesinden çok heyecanlandıklarını dile getirdiler. İnanın 7-8 aydır yeni bir kent meydanı konusun da çaba sarf ediyoruz. Arkadaşlarımız emek sarf ediyor. 1973 yılından beri kullanılan Burdur Kent Meydanını bir yenisiyle değiştirmek 2023 vizyonuna yakışan Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına yakışan yeni bir kent meydanını kazandırmak üzere gece gündüz demeden titizlikle çalıştık. 3 tane proje ortaya çıkardık. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu Burdur halkımıza sunacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlayarak Burdur halkının referandum sonucuyla Burdur halkımıza kazandıracağız. Şöyle 7 yıl geriye baktığımızda bu kentin temel alt yapı sorunlarını çözmek için çaba sarf ettik. Sizlerden ricam vatandaşımızın sıkıntılarını ve dertlerini çözülebilir olanlarını sizlerin çözmesi, bizlerin yapması gerekenleri de bizlere iletmeniz ve biz de gücümüz yettiği ölçüde bu sorunları giderip vatandaşımıza yaşanabilir bir kent yaratmak gayretimiz ve bütün hedefimiz budur. Bu akşam sizlerle birlikte olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Hem dertleşiyoruz hem de Burdur'un ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Burdur'un temel sorunlarını da sessiz sedasız hallediyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

ÇalışmalarımızHaberler İleri Biyolojik Arıtma Tesisi İmzaları Atıldı admin Nisan 24, 2020 İleri Biyolojik Arıtma Tesisi İmzaları Atıldı Duyurular İLAN admin Ocak 7, 2020 İLAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Orkun Ercengiz, Haziran, Burdur, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Ercengiz Muhtarlara Buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez 21:58 S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı 20:38 Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı 20:37 Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı
Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor 20:29 Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde 19:51 MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı 19:18 Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı 19:05 İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi 17:28 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar         
22:09
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır         
20:37
Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu         
20:31
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı         
19:10
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip         
18:21
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 22:39:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ercengiz Muhtarlara Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement