Son Dakika Haberleri: Başkan Ercengiz: "Öğretmenlerimizi her zaman önemsemeliyiz"
Son Dakika Güncel Başkan Ercengiz: 'Öğretmenlerimizi her zaman önemsemeliyiz' - Son Dakika

Başkan Ercengiz: "Öğretmenlerimizi her zaman önemsemeliyiz"

6 saat önce

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Öğretmenler Günü vesilesiyle Burdurlu öğretmenlerle bir araya geldi.

Başkan Ercengiz:

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Öğretmenler Günü vesilesiyle Burdurlu öğretmenlerle bir araya geldi.


Burdur Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla akşam yemeği düzenlendi. Yemekte öğretmenlere her zaman destek verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "24 Kasım 1928 Millet mekteplerin açıldığı, ulu önder Atatürk'ün başöğretmen sıfatıyla alfabeyi bizlere öğretmenin başlangıcıdır. Cehalete karşı açılan savaşın ve bu savaşta her bir Anadolu köşesine öğretmen yetiştirilerek gönderilmesinin günüdür. 24 Kasım sadece öğretmenlerimizin günü değil, öğretmenlerimizin bizlere ahlaklı olmayı öğrettiği, sadece eğitim ve öğretimin değil hayatı öğrettiği gündür. Öğretmenlerimize her zaman minnettarız, onları her zaman anmalıyız. Bizler öğretmenlerimizi önemsemek durumundayız. Bugün Milli Eğitimde yüz binlerce öğretmenin görev beklediğini çok iyi biliyoruz. Bizler siyasetçi veya yerel yönetici olabiliriz fakat bizlerin eğitim hakkına sahip olmak isteyen her yurttaşa eğitim hakkının ulaşabilmesi için mücadele etmemiz gerekir" dedi.


Gecede Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz öğretmenler ile birlikte Burdur Halk oyunlarını oynadı. - BURDUR

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
"Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmenin, sınıfın camlarını kağıtla kapattığı iddia edildi.

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:21:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ercengiz: "Öğretmenlerimizi her zaman önemsemeliyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]