Başkan Ercengiz sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Burdur Belediye Başkanı Ali Okun Ercengiz, Sanayi Sitesi'nde esnafları ziyaret ederek bere, maske ve kandil simiti hediye etti. Başkan Ercengiz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nevruz Gökçüoğlu ile birlikte Sanayi Sitesi'nde esnafları ziyaret etti. Sanayi Sitesi'nde tek tek işyerlerine giren Başkan Ercengiz "Sanayi esnafımızın bir kısmınız ziyaret etmeye çalıştık. Hem dertlerini dinledik hem de kandillerini kutlayarak soğuk kış gününde bere ulaştırmaya çalıştık. Esnafımız kanaatkar. Ekonomi her ne kadar sıkıntılı olsa da pandemi nedeniyle elinde geleni yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyor. Sağ olsunlar bizleri güler yüzle karşıladılar. İstek ve arzuları varsa biz kendilerine sorduk. Bize düşen bir görev varsa da yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. " dedi. - BURDUR