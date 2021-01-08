Başkan Ercengiz: " Teke Yöresinde Küçükbaş Hayvancılık Güçlendirilmeli " - Son Dakika

Başkan Ercengiz: " Teke Yöresinde Küçükbaş Hayvancılık Güçlendirilmeli "

BURDUR - Burdur'da 2020 yılı faaliyetleri hakkında bilgi vermek için gazeteciler ile bir araya gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tarım arazilerine suyu az çeken bitkilerin ekilmesi gerektiğini söyledi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında yapılması planlanan projeler hakkında açıklama yapmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burdur Belediyesi İstasyon Park'ta basın açıklaması yapan Başkan Ercengiz, toplantıda Burdur' un su sıkıntısını gündeme getirdi.

Burdur' un tarım ve hayvancılık politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, büyük baş hayvancılık için ekilen tarım arazilerindeki bitkilerin yetişmesi için çok su tüketildiğini, Burdur' un büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden vazgeçip küçükbaş hayvancılığına doğru geçilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ercengiz, "Planlamayı doğru yapmazsanız eğer hiçbir kaynağı doğru kullanamazsınız. Biz siyasi çekişme ortamına getirmek istemiyoruz. Ama bizim çocuklara bırakacağımız bir miras olmalı bu. Burdur Gölü'nün 2014 2015 yılında tekneye bindiğimiz iskelenin durumu ortada. Bunun nedenini buharlaşmayla açıklamak mümkün değil. Gerçek şu; bölgedeki tarım ve hayvancılık politikaları gözden geçirilmeli, burası teke yöresi ise eğer Burdur küçükbaş hayvancılığı daha da güçlendirilmeli. Yeteri kadar suyumuz yok. Tarım bitkisi üreteceğimiz iklimimiz yok. Çok su çeken bitkiler genellikle büyük yapraklı bitkiler olduğu için suyu daha fazla çeker. Bizim Lavanta gibi suyu az çeken bitkiler ekmemiz gerekiyor. Çünkü suyunuz yoksa o bitkiyi büyütemezsiniz. Bizim iklimimiz büyükbaş hayvancılığa uygun değil" diye konuştu.

Burdur'da 2014-2015 yılında içme suyu sondajlarının 8-10 metreden su çıkarttığını fakat bugün 50-60 metrelerden su çıkartabildiğini dile getiren Belediye Başkanı Ercengiz, "Yeni yaptığımız 10 bin metre küplük su deposunun yüzde 20-25 den fazlasını dolduramıyoruz. Özellikle akşam saatlerinde ise su kullanımı çok olduğu için su debisi düşüyor. Yüksek katlara suyun çıkmadığını şikayetlerini almaya başladık" diyerek vatandaşları su kullanımında daha duyarlı olmaya davet etti.

Başkan Ercengiz, açıklama sonrası gazetecilerle fotoğraf çektirdi.