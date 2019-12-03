Son Dakika Haberleri: Başkan Erçetin Altay'ın 3 Aralık Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Yaşam Başkan Erçetin Altay'ın 3 Aralık Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Erçetin Altay'ın 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erçetin Altay'ın 3 Aralık Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Altay yayımladığı mesajında, "Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda çağımızın getirdiği gelişmelerle birlikte engelli vatandaşlarımızın pek çok alanda çalışma ve üretime katılma imkanı sağlamak çok büyük önem taşımaktadır" dedi.


Altay, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Arpaçay Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin bu fırsatlardan istifade etmelerine imkan sağlayarak, onların başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları için gayret etmek bizim görevimizdir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır." - KARS

Dünya Engelliler Günü, Erçetin Altay, Arpaçay, Altay, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı! Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:05:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Erçetin Altay'ın 3 Aralık Engelliler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]