Başkan Erdem: "Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar" - Son Dakika

Başkan Erdem: "Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar"

23.03.2021 09:24
Başkan Erdem:

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üretiyor, partimizi kararlılıkla iktidara taşıyoruz" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üretiyor, partimizi kararlılıkla iktidara taşıyoruz" dedi.

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Fikret Cirit ve yönetimi tarafından gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Partimizin geleceği adına, birlik beraberliğin anahtarı önemli bir gün, daha da önemlisi ülkemizin geleceği adına umutlarımızın yeşerdiği önemli bir gün bugün. Bu önemli günde Adana'nın ilk kadın belediye başkanı olarak, Ceyhan Belediye Başkanı olarak kadınların gücü ile kadınların inancı ile kadınların ışığı ile birlik olmanın gururunu yaşıyorum. Partimin siz kıymetli mensupları ve örgütümüzün tüm kademeleri ile içinde bulunduğumuz en zorlu süreçleri istikrarlı, kararlı bir şekilde aşarak hizmet üretiyoruz" diye konuştu.

Genel Merkez başta olmak üzere partisinin tüm kademeleri ile sürekli istişare içerisinde olduğunu belirten Başkan Erdem şöyle devam etti:

"Partimizin ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta ben şehir dışına çıktığımda, ilk önce oranın il örgütüne ve ilçe örgütüne gidiyorum, istişarelerde bulunuyorum, benim evimmiş gibi hissediyorum. Tarihi yerleri gezmektense, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, il ve ilçe örgütleri ile bir arada olmak beni mutlu ediyor. Bölgemizde de hepinizle sürekli istişare içerisindeyim, partide kırgınlıklar, küskünlükler olmaz, biz çok büyük bir aileyiz."

Ülkemizde seçim nabzının yüksek olduğunu ve CHP'nin iktidara güvenle yürüdüğünü ifade eden Başkan Erdem, "Yarın seçim olacakmış gibi hepimizin çok çalışması gerekiyor. Bu anlamda ilçe örgütüyle belediye olarak bütün arkadaşlarımızla ve meclis üyelerimizle birlikte hepimiz çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Ceyhan'da biz çok güzel şeylere imzalar attık. Geldiğimiz günden bugüne yapılan tüm projeleri bitirme çabasındayız. Ceyhan Belediyesi olarak uzun ve sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Bu bir mazeret değildir. Bu yüzden biz daha da güçlenerek, daha sıkı adımlarla çok çalışarak partimizi iktidara taşımayı hedefliyoruz. İktidara doğru emin adımlarla yürürken hep beraber kol kola girerek bu dönemi çok iyi değerlendirmeli ve çok daha fazla çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdem, İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin ile Yumurtalık İlçe Başkanlığının gerçekleştirmiş olduğu Danışma Kurulu toplantısına da katıldı. - ADANA

Başkan Erdem: Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar
Başkan Erdem: Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar
Başkan Erdem: Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar
Başkan Erdem: Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar
Başkan Erdem: Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar
Başkan Erdem: Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar

Hülya Erdem, Hisarcık, Ceyhan, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Erdem: 'Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar' - Son Dakika


Son Dakika

Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler Vaka sayısında Türkiye'nin zirvesinde yer alan ilin mavi mahallesi! 6 aydır koronavirüs yok Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor
Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı         
10:47
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti         
10:12
Son Dakika: Kayıpların devam ettiği Borsa İstanbul'da tüm işlemler bir kez daha durduruldu Son Dakika: Kayıpların devam ettiği Borsa İstanbul'da tüm işlemler bir kez daha durduruldu         
10:09
Yarım saatte 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada Yarım saatte 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada         
10:06
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Uzaktan eğitim" mesajı: Salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak         
10:04
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
"Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti         
07:55
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 11:00:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Erdem: "Amacımız hizmet, hedefimiz iktidar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei