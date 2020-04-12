Başkan Erdem: "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Erdem: 'Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız' - Son Dakika

Başkan Erdem: "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız"

16 dakika önce

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kurallara uyarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

Başkan Erdem:

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kurallara uyarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.


Başkan Erdem, yaptığı açıklamada, ülke genelinde salgının başladığı günden bu yana ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, yolcu minibüsleri, sağlık merkezleri, eczaneler, iş merkezleri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sıkı bir şekilde uyguladıklarını söyledi. Hafta sonunu kapsayan iki gün sokağa çıkma yasağının sosyal mesafenin artması amacıyla uygulanan bir tedbir olduğunu belirten Erdem, "Tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan salgınla ilgili halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla etkin bir mücadele veriyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz. Kurallara uyarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.


Bu arada, korona virüs salgınına karşı 7 gün 24 saat esası ile ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren temizlik işleri, park bahçe müdürlüğünün yanı sıra zabıta müdürlüğü ekipleri 0850 305 01 53 numaralı çağrı merkezini arayan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine servis ediyor. Gün boyunca yüzlerce çağrı alan zabıta ekipleri özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ekmek ve ilaç gibi zaruri ihtiyaçlarını kapılarına kadar ulaştırıyor. - ADANA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:21 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi         
10:31
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Salgın ne zaman biter?" sorusuna yanıt verdi         
10:17
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
09:57
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım         
09:55
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi         
09:55
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı         
09:33
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı         
09:31
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu         
09:04
48 yaşındaki şov yıldızı Caprice Bourret evinin çatısında verdiği bikinili pozlarla yürek hoplattı 48 yaşındaki şov yıldızı Caprice Bourret evinin çatısında verdiği bikinili pozlarla yürek hoplattı         
09:02
Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız         
09:01
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu         
08:46
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu         
08:31
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti         
08:13
Türkiye, yeni güne 2 farklı bölgedeki depremlerle başladı Türkiye, yeni güne 2 farklı bölgedeki depremlerle başladı         
06:07
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü         
02:35
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı         
01:45
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi         
01:07
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var         
00:15
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı         
23:45
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık         
23:19
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi         
23:14
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı         
23:01
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti         
22:45
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor         
22:29
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
22:08
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın         
21:57
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
21:48
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
21:41
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi         
21:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 10:37:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Erdem: "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]