Başkan Erdem: "Ceyhan'da bozuk yol kalmayacak" - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ceyhan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bozulan yolların onarımı için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapılan bakım, onarım ve asfalt yama çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Bu çalışmalar, bazı mahallelerimizde bitirken, diğer mahallelerimizde halen devam ediyor. Her mahallemize eşit hizmet sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve Ceyhan'da bozuk yol bırakmamak için ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - ADANA