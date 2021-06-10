Başkan Erdem: "Ceyhan'ı daha güzel yapacağız" - Son Dakika

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, muhtarları kabulünde, "Hep birlikte Ceyhan'ı daha güzel yapacağız" dedi.

Başkan Erdem'i makamında ziyaret eden, Ceyhan Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ve mahalle muhtarları, mahallelerdeki problemleri dile getirdi. Yapılan görüşmede mahallelerdeki sorunların çözüme kavuşması için muhtarların taleplerini alan Başkanı Erdem, Ceyhan'ın sorunlarını en hızlı şekilde çözmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Erdem, "Ceyhan'ın sorunlarına, her mahallede sizlerle tespit ederek çözüm üretiyoruz. Amacımız Ceyhan'ı yaşanabilir güzel bir şehir yapmak. Bu konuda sizlerin görüşleri talepleri bizler için çok önemli. Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımızın yaşadığı mahallelerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Ben tüm muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte Ceyhan'ı daha güzel yapacağız" diye konuştu. - ADANA