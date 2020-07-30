Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret - Son Dakika

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bayram öncesi alışveriş hareketliliği yaşanan Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen satıcılar ve kurban alışverişi yapan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren büyükbaş ve küçükbaş hayvan satıcıları, Başkan Turgay Erdem'e teşekkür etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nda bulunan büyükbaş ve küçükbaş kesim alanlarında incelemelerde de bulundu.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Başkan Erdem, Nilüfer'de bayram hazırlıklarının tamamlandığını belirtti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl çok daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. Nilüfer'de bu yıl 18 ayrı noktada kasapsız kesim hizmetinin verileceğini hatırlatan Başkan Turgay Erdem, her yıl olduğu gibi bu yıl da Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nda kasaplı kesim hizmetinin verileceğini söyledi. Vatandaşlara, kurban kesim alanlarında yapılan uyarılara uymaları çağrısında bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem şöyle devam etti: "İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Nilüfer Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda bu yıl, üst düzey önlem ve denetimler gerçekleştirilecek. Nilüfer'de belirlenen alanlarda kurban kesecek olan vatandaşlarımız, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına yetkililerin yaptığı uyarılar doğrultusuna hareket etmeli. Ayrıca Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz de, Kurban Bayramı süresince görev başında olacak" şeklinde konuştu. Bursalıların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı da kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, birlik, beraberlik, huzur ve dayanışma içinde bir bayram geçmesi temennisinde bulundu. - BURSA