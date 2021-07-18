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Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret - Son Dakika

Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret

18.07.2021 09:13
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret, System.String[]

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kurban Bayramı öncesi Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kurban Bayramı öncesi Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi. Nilüfer'in Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirten Başkan Erdem, "Ekiplerimiz her daim görev başında olacak" dedi.

Alaaddinbey Hayvan Pazarı, bayrama kısa süre kala kurban alışverişi yapmak isteyen vatandaşları bekliyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çınar ve Zafer Yıldız ile birlikte bayram öncesi Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Küçükbaş ve büyükbaş alım satımı yapan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, hayırlı işler diledi, vatandaşla sohbet etti. Hijyenik bir ortamda alışveriş yapılması için Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nda çalışmaların ve denetimlerin her gün yapıldığını belirten Başkan Erdem, buradaki kesim alanında da incelemelerde bulundu.

Maske, mesafe ve hijyen kuralının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem vatandaşların, hijyenik bir ortamda Kurban Bayramı'nı geçirmeleri için Nilüfer'de gerekli bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Başkan Erdem, Alaaddinbey Hayvan Pazarı ile Nilüfer Kaymakamlığı başkanlığında kurulan Nilüfer Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı çerçevesinde, kent genelinde belirlenen 19 noktada kurban kesimine izin verileceğini belirtti. Nilüfer Belediyesi ekiplerinin de bayram süresince görev başında olacağını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, denetimlerin de aralıksız süreceğini söyledi. Başkan Erdem, "Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nda bulunan kesim alanında uzman kasaplar ve veteriner kontrolünde kesim işlemi yapılacak. Belirlenen diğer yerlerde de vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kesim yapabilecek. Ekiplerimiz, denetimsiz ve kontrolsüz kurban kesimine izin vermeyecek. Ayrıca pandemi kurallarına uyulması da sağlanacak. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına vatandaşlarımızın, görevlilerin yapacağı uyarıları dikkate almaları son derece önemli" diye konuştu.

Satıcıların, bu yıl istenen düzeyde hareketliliğin olmamasından yakındığını ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Burada bulunan yetiştiriciler bugüne kadar bekledikleri satışın olmamasından dertli. Umarım son günlerde istenen satış gerçekleşir. Alaaddinbey Hayvan Pazarı, Bursa'nın en güzel hayvan pazarlarından bir tanesi ve Bursalılar'ın hizmetinde. Lütfen vatandaşlarımız gelip buradan alışveriş yapsınlar" dedi.

Herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutladığını belirten Başkan Erdem, "Bu bayramı, pandemi kurallarına uyarak, sevdiklerimizle yan yana geçireceğiz. Herkese mutlu bayramlar diliyorum" dedi. - BURSA

Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret

Kurban Bayramı, Turgay Erdem, Bayram, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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