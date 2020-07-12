Başkan Erdem'den işçilere bayram müjdesi - Son Dakika

Başkan Erdem'den işçilere bayram müjdesi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediyeye bağlı müdürlüklerde görev yapan kadrolu işçiye Kurban Bayramı öncesinde iki ikramiye verileceğini açıkladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediyeye bağlı müdürlüklerde görev yapan kadrolu işçiye Kurban Bayramı öncesinde iki ikramiye verileceğini açıkladı.

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Başkan Hülya Erdem, çalışanlarına, maaşlarını ve sosyal haklarını, alın terleri kurumadan zamanında ödenmesine önem verdiklerini belirterek, kadrolu personeli Kurban Bayramı öncesi 2 ikramiye ödemesiyle sevindireceklerini söyledi. Erdem, "İşini severek yapan çalışanlarımızın haklarını savunmak bizim boynumuzun borcudur. Emek hiçbir şeyle ölçülemeyen en büyük değerdir. Biz de Ceyhan Belediyesi olarak emekçi kardeşlerimizin maaşını ilk kez erken yatırarak yine bir ilke imza attık. Üstelik işçi kardeşlerimize bu ay bir ikramiye ve giyim yardım ikramiyesi

olmak üzere 2 ikramiye birden ödüyoruz. Kurban Bayramı öncesi verdiğimiz bu müjde ile tüm çalışanlarımıza ayrı bir bayram hediyesi oldu. İkramiyelerini hesaplarına yatırdık. Onlar çok mutlu, aileleri çok mutlu. Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Şunu da ifade etmeliyim ki, bu mutluluk bize yeter" dedi. - ADANA

Kurban Bayramı, Hülya Erdem, Emekçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Erdem'den işçilere bayram müjdesi - Son Dakika Ekonomi
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