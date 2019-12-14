Başkan Erdem'den Korubaşı'na akademi sözü - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Erdem'den Korubaşı'na akademi sözü - Son Dakika

Başkan Erdem'den Korubaşı'na akademi sözü

6 saat önce

Nilüfer'in Korubaşı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, öncelikli olarak mahalleye Kadın ve Çocuk Akademisi kazandırmak istediklerini söyledi.

Başkan Erdem'den Korubaşı'na akademi sözü, System.String[]

Nilüfer'in Korubaşı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, öncelikli olarak mahalleye Kadın ve Çocuk Akademisi kazandırmak istediklerini söyledi. Erdem, Yörük kültürünün hakim olduğu mahallenin kültürel özelliklerini korumak için de projeler gerçekleştireceklerini belirtti.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Başkan Burada Projesi" kapsamında cuma günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini Korubaşı Mahallesi ile sürdürdü. Nilüfer'in merkeze uzak sınır yerleşimlerinden olan Korubaşı Mahallesi'nde Muhtar Fehmi Burhan ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Erdem talep, öneri ve sorunları yerinde dinledi.


Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Zafer Yıldız, Engin Yener, Osman Ayradilli ve Remzi Çınar ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Başkan Erdem, Korubaşı Mahallesi'nde gerçekleştirmek istedikleri öncelikli hizmetler arasında mahalleye Kadın ve Çocuk Akademisi kazandırmak olduğunu söyledi.


Başkan Erdem "Yörük kültürünün hakim olduğu bu mahallemizin bir taraftan kültürel özelliklerini korumak için çalışacağız, bir taraftan da tarım ve hayvancılığa destek vereceğiz. Ayrıca kırsal mahallelerimizin en büyük sorunu olan kente göç ile birlikte genç nüfusun azalmasının önüne geçmek istiyoruz. Burada köy tüzel kişiliğinden belediyemize geçen köy konağını bir takım tadilat ve onarımlarla Kadın ve Çocuk Akademisi olarak yeniden işlevlendirmeyi planlıyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşadıkları yerde mutlu olmaları, kendilerini ve sosyal yaşamlarını geliştirmeleri çok önemli" diye konuştu.


Mahalle sakinlerinin misafirperverlik ve sıcak ilgi gösterdiği Başkan Erdem, günün büyük bölümünü Korubaşı'nda geçirdi. Kahvehanede sohbetlere eşlik eden Erdem, köy kadınları ve çocuklarla da biraraya geldi. - BURSA

Korubaşı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik
Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak Gaziantep'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:19 Fabrikadaki patlamayla ilgili valilik ve İSDEMİR'den açıklama - Son Dakika Haber
16:17 Yanardağ patlamasında ölü sayısı 15'e yükseldi, 19 yaralının durumu ciddi - Son Dakika Haber
16:16 Karabük'te kaçak tütün operasyonu - Son Dakika Haber
16:16 Tarihi kahvenin sundurması çöktü - Son Dakika Haber
16:14 Aşırı yükü taşıyamayan yüksek gerilim hattı kablosu yanarak koptu - Son Dakika Haber
15:51 Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi - Son Dakika Haber
15:31 Polise ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenleniyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 16:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Erdem'den Korubaşı'na akademi sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]