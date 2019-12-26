Başkan Erdem'den yeni yıl mesajları - Son Dakika
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Başkan Erdem'den yeni yıl mesajları

6 saat önce

Nilüfer Belediye Meclisi, 2019 yılının son toplantısını yaptı.

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Nilüfer Belediye Meclisi, 2019 yılının son toplantısını yaptı.


Nilüfer Başkan Turgay Erdem, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni yıla dair dilek ve beklentilerini dile getirdi. Nilüfer'de 2020 yılına büyük bir heyecanla girdiklerini ifade eden Turgay Erdem, "Bizler Nilüferliler ile ele ele vererek taze bir anlayışla yeni yılda Nilüfer'i daha da ileriye taşımak istiyoruz. Yeni yılda bizlerin en büyük arzusu Nilüfer'i daha sağlıklı daha yaşanabilir bir şehir kılabilmek. 2020 yılında, klasik belediyecilik faaliyetlerinin ötesine geçerek, insan hayatını kolaylaştıracak ve kent hayatına renk ve keyif katacak çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Başkan Erdem 2020 yılına ilişkin önceliklerini ise şöyle açıkladı: "İnsanlığın yüzyüze olduğu küresel gerçeklerin farkındayız. Küresel ısınma ve ekosistemdeki değişimlerin sonucu olarak, çevre meseleleri ve sağlıklı gıdaya ulaşmak önümüzdeki yıllarda hepimizin önceliği olacak. O nedenle 2020 ve sonraki yıllarda bizim önceliğimiz; daha yeşil bir Nilüfer oluşturmak, çevre sağlığını korumaya yönelik adımlar atmak ve tarımsal üretimi destekleyerek sağlıklı gıdaya ulaşılabilirliği artırmak olacak. Biz Nilüfer'de 2020 yılını tarım yılı ilan ediyoruz. Bu alanda çalışmalarımız zaten var, kurduğumuz kooperatif aracılığıyla 2020 yılında daha yaygın zirai üretim yapacak, çiftçinin ürettiğini aracısız tüketiciye ulaştırma yönünde de adımlar atacağız. Kendi markamızı oluşturup, tarım alanındaki yanlış politikalar sonucu üretime küsen çiftçiyi yeniden toprakla barıştıracağız. Kim bilir belki de Nilüfer ölçeğinde kırsal kalkınmayı hayata geçirerek tersine göçü gerçekleştireceğiz."


Nilüfer için hedeflerinin büyük olduğunu ifade eden Başkan Erdem, " 2020 yılının özellikle belediyeler açısından yetkilerin tırpanlandığı bir yıl değil, tam tersine yetkilerin ve gelir kalemlerinin artırıldığı bir yıl olmasını diliyorum. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının güzelliklerle, sevgiyle, barışla ve umutla gelmesini diliyorum. Ülkemiz için, bütün dünya için barış, adalet hoşgörü bolluk ve sevgi dolu bir yıl olmasını diliyorum" diyerek yeni yıla ilişkin dileklerini ifade etti.


Mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri de yeni yıla dair dileklerini ifade etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü Ömer Faruk Altunal, "Yaklaşan 2020 yılının sağlık mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz, Yeni yılın barış ve sevgi dolu geçmesini istiyoruz" dedi.


MHP grup sözcü Şenol Keleş de "2020 yılının hepimize başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyoruz. İnşallah barışın hakim olduğu bir yıl olur" diyerek dileklerini iletti.


İYİ Parti Grup Sözcüsü Osman Uçar da "Yeni yılın, yaşanabilir Nilüfer, Bursa ve Türkiye için barış, huzur getirmesini temenni ediyoruz" diye konuşurken, CHP Grup Sözscüsü Osman Ayradilli ise, "Savaşsız, sömürüsüz, sevgi dolu bir yıl umut ettiklerini ifade etti.


Yeni yıla ilişkin temennilerin ardından, olağanüstü toplanan Nilüfer Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüştü. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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