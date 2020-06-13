Başkan Erdem, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Ceyhan'ı anlattı - Son Dakika

Başkan Erdem, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Ceyhan'ı anlattı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pandemi süresince salgın riskine karşı Ceyhan'da alınan önlemler ve Ceyhan Belediyesi'nin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi.

Başkan Erdem, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Ceyhan'ı anlattı, System.String[]

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na pandemi süresince salgın riskine karşı Ceyhan'da alınan önlemler ve Ceyhan Belediyesi'nin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi. Telekonferans yöntemi ile yapılan toplantıya Adana'dan 4 belediye başkanı olmak üzere 30 belediye başkanı katıldı.


Çukurova, İmamoğlu, Seyhan, Şambayat, Kesmetepe, Çelikhan Pınarbaşı, Gölbaşı, Harmanlı, Yaylakonak, Tut, Döşemealtı, Finike, Gazipaşa, İbradı, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Yeşilova, Araban, Karkamış, Arsuz, Defne, Erzin, Samandağ, Gönen, Nurhak, Mezitli, Tarsus, Düziçi ve Yarbaşı belediye başkanlıklarının tek tek ilçelerinde yapılan Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını anlattığı toplantı 2 saat sürdü. Bütün belediye başkanlarını tek tek dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in yaptığı sunumu ilgi ile dinledi. Başkan Erdem'in yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve toplantıya katılan diğer belediye başkanlarını selamlayan Başkan Erdem Korona virüs salgını dolayısıyla Ceyhan'da alınan önlemler hakkında bilgi verdi.


"11 Mart'tan bu yana ilçemizde dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik" diyen Başkan Erdem;" Bütün caddeleri baştan aşağı özel solüsyonlarla yıkadık. Vatandaşlarımıza 58 bin 400 adet hijyen malzemesi dağıttık. Pazar yerlerimizde sosyal mesafe çizgileri çizerek vatandaşlarımızın sürece adapte olmasını kolaylaştırmaya çalıştık. Ayrıca dezenfeksiyon için özel ekipler kurarak 7560 kurum kuruluş, halka açık alan ve ibadethanelerde dezenfeksiyon yaptık. İlçemizin bütün işlek caddelerine dezenfeksiyon tüneli kurarak bulaş riskini en aza indirgemeye özen gösterdik. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıdan etkilenen vatandaşlarımıza 8100 adet erzak kolisi ve un yardımında bulunduk. İlçemizde bulunan apartman görevlerimizin çocuklarına 200 adet bayramlık hediye ettik" dedi.


Pandemi sürecinde 2 kreşin yapımı tamamlandı


"Pandemi önlemleri için çalışmalarımız devam ederken tabi ki bir yandan da projelerimizi tamamlamaya gayret ediyoruz" diyen Başkan Erdem bu süreçte 2 adet kreşimiz tamamlayıp 23 Nisan'da ve Anneler Günü'nde çocuklarımıza ve annelerine armağan ettik. 2 adet parkımızı tamamlayıp gençlerimize 19 Mayıs armağanı olarak hediye ettik. Bu süreçte daha önce hiç asfalt çalışması yapılmamış mahallelerimizi asfalta kavuşturduk,Kent Meydanımızda da çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullanarak Ceyhan'da yapılan hizmetler hakkında sunum yaptı.


Kılıçdaroğlu; "Halk sağlığı her şeyin önündedir"


Belediye Başkanları ile sohbet eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Belediyelerimizin içinde bulunduğu kısıtlı imkanlara rağmen pandemi sürecinde vatandaşımızın bütün sorunlarıyla yakından ilgilenen, hatta çevre belediyelere de yardım elini uzatan bütün belediyelerimize teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu süreçte insan sağlığı bütün siyasi görüşlerin ve inançların önündedir. Din,dil,ırk, siyasi parti gözetmeden,elindeki bütün imkanları halk sağlığı için seferber eden bütün belediye başkanlarım ile gurur duyuyorum. Sizlerden ricam ilçenizde bulunan ihtiyaç sahiplerini titizlikle tespit edip onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütmenizdir. Biz genel merkezimizin bütün imkanları ile yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ceyhan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 04:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Erdem, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Ceyhan'ı anlattı - Son Dakika

Son Dakika

AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi 2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı         
22:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet         
20:30
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar         
20:15
Beşiktaş, beraberliğe çok yaklaştı! Top üst direkten döndü Beşiktaş, beraberliğe çok yaklaştı! Top üst direkten döndü         
19:58
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı         
19:58
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan         
19:51
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi         
19:39
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir         
19:36
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti         
19:33
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı         
19:06
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı         
19:05
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti         
19:01
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak         
18:57
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz         
18:52
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu         
18:33
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi         
18:25
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi         
18:10
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi         
18:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 22:50:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Erdem, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Ceyhan'ı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]