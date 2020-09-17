Başkan Erdem: "Hemşehrilerimizi dinleyerek çözümler üretiyoruz" - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile Sağkaya Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Sağkaya Mahalle sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem vatandaşların sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ve gereken ne varsa yapacaklarını dile getirdi.

Başkan Erdem, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini, hayata geçirdikleri hizmetler ve projeler ile yürüttükleri tüm çalışmalarda buna büyük özen gösterdiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını her fırsatta dinleyerek çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu sayede Ceyhan'ın her bir mahallesi, sokağı ve vatandaşı gerekli hizmetlere kavuşmuş olacak. Hemşehrilerimizle el ele vererek yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA