Başkan Erdem Işıktepe'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

"Başkan Burada" karavanıyla bu hafta Işıktepe Mahallesi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, muhtar ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Burada karavanıyla mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşların mahalleleriyle ilgili taleplerini dinliyor. Başkan Burada karavanının bu haftaki durağı Işıktepe Mahallesi oldu. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Turgay Erdem, ilk mahalle meydanında, Işıktepe Mahalle Muhtarı Halim Sarıyel ve bölge sakinleriyle buluştu. Mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Ata Bulvarı üzerindeki bölgede üst geçit ve sinyalizasyon olmamasından dolayı yaya geçişlerinde ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren muhtar Halim Sarıyel, asfalt ve park gibi taleplerini de Başkan Turgay Erdem'e iletti.

Işıktepe Mahallesi'ne yeni bir park kazandıracaklarını dile getiren Başkan Turgay Erdem, mevcut parklarda da yenileme çalışması yapacaklarını ifade etti. Asfaltlama çalışmalarının belirlenen programa göre yapılacağını söyleyen Turgay Erdem, üst geçit ve sinyalizasyon talebi için ilgili yerlerle görüşüp, konunun takipçisi olacaklarını da belirtti.

Muhtar Halim Sarıyel ile birlikte Işıktepe Mahallesi'ni sokak sokak gezerek incelemelerde bulunan Başkan Turgay Erdem, kendisini ziyaret eden çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. - BURSA