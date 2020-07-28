Başkan Erdem Nilüfer Belediyesi ailesiyle bayramlaştı - Son Dakika

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, belediye çalışanlarıyla erken bayramlaştı. Hizmet binalarına giderek belediye personelini çalışma alanlarında ziyaret eden Başkan Erdem, çalışanların yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, belediye çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle bayramlaşma töreninin yapılmadığı Nilüfer Belediyesi'nde Başkan Turgay Erdem, personelini çalışma alanlarında ziyaret ederek bayramlaştı. Başkan Yardımcıları ile birlikte Nilüfer Belediyesi'nin bütün hizmet binalarına giden Başkan Turgay Erdem, "Bayramlar, sevinç günleridir. Aileniz ve yakınlarınızla geçireceğiniz sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerim" diyerek personelinin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı. Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi ailesine, bayram hediyelerini de verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yaptığı açıklamada da bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Başkan Erdem, "İslam dininde en kıymetli ibadetlerden biri yardımlaşmadır. Aslolan, yaşamın bize sunduğu nimetleri paylaşmayı hatırlamaktır, yeryüzünde sevgiyi ve kardeşliği yüceltmektir. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum ve bu bayramın hepimizin içindeki sevgiyi uyandırmasını, hepimizi kardeşlik ve dayanışma duygularıyla sarmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA