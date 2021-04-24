Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı

24.04.2021 11:14
Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı, System.String[]

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan veterinerleri görev başında ziyaret ederek, Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan veterinerleri görev başında ziyaret ederek, Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her yıl nisan ayının son cumartesi günü kutlanan Veteriner Hekimler Günü sebebiyle Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başkan Erdem, müdürlükte çalışan veteriner hekimlerin bu özel gününü kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner de, "Üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nilüferliler'in bize olan desteği büyük. Şahane bir ekiple, şahane işler başaracağız" diye konuştu.

Ziyarette Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Turgay Erdem, merkezde devam eden yenileme çalışmaları hakkında Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner'den bilgi aldı. Sokak hayvanlarıyla mücadele konusunun Türkiye'nin ve Nilüfer'in en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, bu konuda dayanışma içinde çalışmanın önemine değindi. Başkan Erdem, "Biz, Nilüfer Belediyesi olarak bu işi uzun yıllardan bu yana gerçekten iyi yapıyoruz. Bursa'da bu işi en iyi yapan kurumların başında geliyoruz. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak bizim de eksiklerimiz var. Bu canların hem sahiplenilmesi hem de yaşamlarını sürdürmesi konusunda bizim üzerimize düşen önemli görevler var. Popülasyonun azalması için toplum olarak dayanışma içinde olmalıyız. Biz, bu alanlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sokak hayvanlarıyla ilgili bir yasanın da bir an önce çıkması gerektiğine dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi'nin, can dostlar için hayata geçirmek istediği Doğal Yaşam Alanı projesi hakkında da bilgi veren Başkan Turgay Erdem, "Kuruçeşme Mahallesi'nde projeyi gerçekleştirmek için Orman Bölge Müdürlüğü'nden talep ettiğimiz 45 dönümlük bir alan vardı. Bu konuda imzaların atılması için son aşamaya gelindiğini öğrendik. İmza aşamasının ardından protokolümüzü yaptıktan sonra bu yıl içinde o alanı da Doğal Yaşam Alanı olarak can dostlarımızın kullanımına sunmak istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı

Veteriner Hekimler Günü, nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a 1915 olaylarını Amerikan basını iddia etti! Biden, ilk görüşmede Erdoğan'a 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımayı düşündüğünü söylemiş Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Dudaklarının görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetiği açıkladı Dudaklarının görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetiği açıkladı         
10:16
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz         
09:59
MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı         
09:23
400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış 400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış         
07:31
Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı         
02:25
Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı         
00:53
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı         
18:47
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı         
16:07
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor         
14:34
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 11:30:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei