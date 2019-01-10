Başkan Erdemir'den Muhtar Adaylarına Uyarı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkanı ve aynı zamanda Van'ın Gürpınar Muhtarlar Derneği Başkanı Azat Erdemir, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde muhtarların uyması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkanı ve aynı zamanda Van'ın Gürpınar Muhtarlar Derneği Başkanı Azat Erdemir, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde muhtarların uyması gerekenler hakkında bilgiler verdi.



Yüksek Seçim Kurulu kararları doğrultusunda muhtarların uyması gerekenleri açıklayan Erdemir, "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; 'Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür.' Hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır. Tabi ki bu seçimde muhtar adaylarının dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. 2972 sayılı kanunun 31. Maddesi Köy Muhtarlığı ve Köy İhtiyar Meclis Üyesi ile Mahalle Muhtarlığı ve Mahalle İhtiyar Heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulünün bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda siyasi partiler muhtar ve ihtiyar heyetini aday gösteremezler. Oy pusulaları beyaz kağıda basılmalıdır. Renkli kağıtlara basılan oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Muhtar adayları seçimde kendilerini seçmene tanıtmak için sadece el ilanı dağıtabileceklerdir. Pankart, döviz ve afiş benzeri reklamların asılmayacağı, belirtilen tarihler arasında caddelere, sokaklara, iş yerlerine, balkonlara, billboardlara, apartmanlara, araçlara, aydınlatma direklerine gibi yerlere asılmaları ve yapıştırmaları yasak olduğu YSK kararında açıkça belirtilmiştir. Muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimi oy pusulalarına 'evet' veya 'tercih' yazılı mührün basılmasına gerek bulunmadığına, 'evet' veya 'tercih' yazılı mührü basılmış olanların da geçersiz sayılacaktır. Seçime girecek kişilerin bastırdıkları oy pusulalarını sandık kurulunun gözetiminde kapalı oy verme yerine koyabilecekleri gibi seçim gününden önce de dağıtabileceklerdir. Oy pusulası üzerine 'muhtar' veya 'muhtar adayı' ile 'üye adayı', 'ihtiyar meclisi üyesi' veya 'ihtiyar heyeti üyesi' sözcüklerinin yazılabilecek. Muhtar ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, köy ihtiyar meclisine son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre; nüfusu 1000'e kadar olan köylerde 8, 1001'den 2000'e kadar olan köylerde 10, 2000'den fazla olan köylerde 12, mahalle ihtiyar heyeti üyeliği için 8 isim yazılacaktır. Seçim günü muhtarlık ve ihtiyar heyeti oy pusulası belediye başkanı ve belediye meclis üyeliği ile aynı zarfa konularak atılacaktır. Seçime girecek tüm muhtar ve ihtiyar heyeti arkadaşlarımın bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir" denildi. - VAN

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