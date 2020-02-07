Başkan Erden çığ şehitlerinin taziyesine giderken kaza yaptı - Son Dakika

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Başkan Erden çığ şehitlerinin taziyesine giderken kaza yaptı
6 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Metin Erden, Van'da yaşanan çığ faciasında şehit düşenlerin ailelerine taziye ziyaretine gitmek isterken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:51 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Şemdinli Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Metin Erden, Van'da yaşanan çığ faciasında şehit düşenlerin ailelerine taziye ziyaretine gitmek isterken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında 41 kişi hayatını kaybetmişti. Başkan Metin Erden, korumasıyla beraber taziye ziyaretleri için Van'a gelmek isterken Şemdinli- Yüksekova kara yolunda kaza yaptı. Kazada yaralanan Başkan Erden ve koruması, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ
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