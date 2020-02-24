Başkan Erdengi'den, Tanrıkolu'na plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Erdengi'den, Tanrıkolu'na plaket - Son Dakika

Başkan Erdengi'den, Tanrıkolu'na plaket

6 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Başkanı Hacı Erdengi ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Besni ilçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu'nu ziyaret ederek plaket takdim etti.

Başkan Erdengi'den, Tanrıkolu'na plaket, System.String[]

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Başkanı Hacı Erdengi ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Besni ilçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu'nu ziyaret ederek plaket takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Besni İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu, ziyaret ve plaketten dolayı TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.


TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi ise, "Aziz vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizin aileleri ile yaralanan gazilerimiz ve onların aileleri bizim için çok kıymetlidir. Bu vesile ile şehit ailelerine ilgi ve alakadan dolayı ve bizim için değerli oldukları için plaket takdim ettik" diye konuştu. - ADIYAMAN

Türkiye, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
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