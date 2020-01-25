Başkan Erdoğan: "Afet bölgesine her türlü desteğe hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Erdoğan: 'Afet bölgesine her türlü desteğe hazırız' - Son Dakika

Başkan Erdoğan: "Afet bölgesine her türlü desteğe hazırız"

6 saat önce

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası afet bölgesine her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Başkan Erdoğan:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası afet bölgesine her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.


Başkan Erdoğan, afetin hemen sonrasında devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu hatırlatarak, DTO olarak yaraların sarılması için her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, "Gece yaşadığımız afet, bize ülke olarak birinci derece deprem bölgesi olduğumuz gerçeğini ne yazık ki acı bir şekilde bir kez daha hatırlattı. Bulunduğumuz coğrafya ile içinde yaşayanların kaderi diyebileceğimiz bu durumun, değişmez bir gerçek olduğunu kabul ederek ve gerekli tedbirleri alarak yaşamayı öğrenmeliyiz. Daha önce de defalarca baş başa kaldığımız bu afet, yine milletimizi derinden sarstı. Depremde hayatını kaybeden 21 kişiye Allah'tan rahmet yaralanan bin 30 kişiye ise acil şifalar diliyorum. Tek tesellimiz ise, bazı vatandaşlarımızın enkaz altından sağ çıkarılması oldu. Vatandaşımızın can güvenliğinin sağlanması, yaralı ya da mağdur olanlara yardım edilebilmesi için devletimiz tüm kurumlarıyla dün geceden itibaren hızla hareket ederek gerekli her türlü tedbiri almıştır. Bizler de ihtiyaç duyulması halinde bölgedeki vatandaşlarımız için her türlü yardımı yapmaya hazırız. Hepimize büyük geçmiş olsun" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var
Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, uyanık esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Erdoğan: "Afet bölgesine her türlü desteğe hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]