Başkan Erdoğan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Tut ilçesinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Tut Kaymakamı Muhammet Turgay ile birlikte yapılan yol bakım onarım çalışmalarına inceleyen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'a meclis üyeleri Mustafa Saman, Temel Büyükboğa ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Korkmaz eşlik etti.

Burada açıklamada bulunan Başkan Erdoğan; "2021 yılı asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte Tut ilçemizdeki çalışmaları yerinde görüyoruz. Tut ilçemizde 14 köy ve 6 mezramızın 95 kilometre yol ağı var. Bu yollarda yürütülen çalışmaları inceledik. Çok şükür 1 grup yolumuzu bitirdik, 10 gün içerisinde tüm yolların bakım ve onarımını yapacağız. Vatandaşımızın ulaşımını rahat bir şekilde yapması için çalışıyor. İş makinelerimiz durmadan çalışıyor. İlçemizde sadece 1 mezrada alt yapı sorunu var. Bunu da bu sene yapmayı hedefliyoruz. Tut ilçemizde 162 bin metrekare taş döşendi, 38 bin metre kare daha taş döşeyeceğiz. Çöp toplaması, ilaçlaması, yapılıyor, taziye evleri hizmet veriyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN