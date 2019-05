Başkan Erdoğan Biga Belediyesinin borcunu açıkladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Belediyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, belediyenin geçmiş dönemden kalan resmi borcunun kur farkıyla birlikte 123 milyon TL olduğunu açıkladı.

Biga Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasına Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, MHP İlçe Başkanı Sadettin Sert, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Belediyesi ve belediyeye ait olan Kent Hizmetleri A.Ş.'nin devralındıktan sonraki mali durumuyla ilgili basın toplantısında, belediyenin kur farkıyla birlikte 123 milyon TL borcunun olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan, "31 Mart 2019 tarihi itibariyle Biga Belediyesi'nin borcu 99 milyon 534 bin 831 lira 66 kuruştur. Biga Kent Hizmetleri A.Ş'nin ise mevcut borç durumu 12 milyon 196 bin 750 lira 34 kuruştur. Belediyemizin kur farkıyla birlikte şu andaki toplam güncel borç durumu 123 milyon liradır. Bu rakamı Bigalı hemşehrilerimize duyuruyorum. Ayrıca belediye şirketimizi bağımsız denetçiler tarafından inceleteceğiz ve ortaya çıkan resmi bilgileri halkımızla yeniden paylaşacağız" diye konuştu.



Şeffaf yönetim anlayışına vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Biz seçimlerden önce de hep şeffaflığın önde olması ve belediyelerin şeffaf yönetilmesi gerektiğini söyledik. Milletimizin bize emanet olarak vermiş olduğu Biga Belediyesi'nin gelecek emanetini ne durumda devraldığımızı paylaşmak istedik. Bu sadece seçimden sonra yapılan bir toplantı olmayacağı gibi bu toplantıları her yıl düzenleyerek belediyemizin mali tablosunu kamuoyuna duyuracağız. Biga Belediyemizin ve şirketimizin bilinmeyen hiçbir tarafı olmayacak" dedi.



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Biga Belediyemize ait borç durumunu Bigalı hemşehrilerimizle paylaşıyorum. İller Bankası borcu 45 milyon 803 bin 165 lira 25 kuruştur. İller Bankası borcumuza şu anki kura göre hesapladığımız zaman yaklaşık 11 milyon 300 bin lira ilave edilmesi gerekiyor. Yani İller Bankası borcumuz 56 milyon lira olarak ortaya çıkıyor. Vergi Dairesi 11 milyon 335 bin 577 lira 28 kuruş, Özel bankalara olan borcumuz 14 milyon 820 bin 707 lira 174 kuruş, Esnafımıza olan borcumuz 17 milyon 955 bin 892 lira 90 kuruş, Depozito teminat borçlarımız ise 5 milyon 119 bin 489 lira 6 kuruştur. Hak edilmiş ancak faturalandırılmamış borçlar ise 4 milyon 500 bin liradır. Biga Belediyemizin 31 Mart itibariyle resmi olarak borcu 99 milyon 534 bin 831 lira 66 kuruştur. Kur farkından dolayı da 11 milyon 300 bin lira ilave edildiği zaman güncel borç ortaya çıkmış oluyor. Belediyemize ait kent hizmetleri şirketimizin 31 Mart itibariyle borçları ise şöyledir: Özel bankalara 2 milyon 186 bin 360 lira 7 kuruş, Vergi dairesi SGK borcumuz 3 milyon 579 bin 577 lira 60 kuruş, Esnafımıza olan borçlarımız 6 milyon 430 bin 812 lira 67 kuruştur. Kent hizmetleri şirketinin toplamda 12 milyon 196 bin 750 lira 34 kuruş borcu bulunmaktadır. Toplam borcumuz ise 31 Mart itibariyle 111 milyon 731 bin 582 liradır. Kur farkını da bunun üzerine eklediğimiz zaman Biga Belediyesi'nin yaklaşık 123 milyon lira borcu bulunmaktadır. Biga kamuoyunun sorup da cevap alamadığı ve bilgi sahibi olamadığı Biga Belediyemize ait Kent Hizmetleri şirketimizle bilgi vermek istiyorum. Şirket 12.04.2019 tarihinde Biga Kent Hizmetleri, Turizm, Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık ve Şirket Müdürü İlhan Koşukavak'a şirkete ait diğer belge ve evrakları tarafımıza teslim edilmesi hususunda Biga 2. Noterliği'nce ihtar edildi ancak tarafımıza bir belge veya bilgi teslim edilmedi. Bu basın açıklamamızın nedeni de bundan kaynaklıdır. Kent Hizmetleri Şirketi 27 Temmuz 2015 tarihinde Biga Ticaret Sicili memurluğunca tescil edilmiş olup kurucusu Ferhan Cesur'dur. 29 Temmuz 2015 tarihinde şirket tüm haklarıyla birlikte Biga Belediye Başkanlığı'na devredilmiştir. 12.10.2015 tarihinde şirketin amaç ve konusuna yeni görevlendirme yaparak Belediye Başkanı İsmail Işık, temsile yetkili kılınmıştır. 14.12.2015 tarihinde Et Entegre Tesisi ve Mezbaha, Çınarlık Mevkii'nde bulunan çay bahçesi, İstiklal Mahallesi'nde bulunan kapalı otopark Biga Belediyesi'nden alınarak şirket bünyesine dahil edilmiştir. 8 Nisan 2016 tarihinde 17 LC 111, 17 KL 060 plakalı otobüsler ve 17 KA 961 plakalı kamyonet Biga Belediye Başkanlığı'ndan alınarak şirket bünyesine verilmiştir. 30 Mayıs 2016 tarihinde Hamdibey Mahallesi Karaçayır Mevkii no 381 Biga adresinde şubesi açılmış ve müdürü İlhan Koşukavak seçilmiştir. Biz 1 Nisan'dan itibaren göreve geldiğimizde şirket ile alakalı resmi hiçbir evrak verilmedi. Biz Biga'lıyız her gün beraberiz dedik ama bu şirketin yıllarca müdürlüğünü yapan İlhan Koşukavak 1 Nisan tarihinde iş çıkış bildirgesi imzalanarak çıkışı yapılmıştır ve şirket müdürüne 40 bin 669 lira tazminat ödenmiştir. Bununla birlikte belediye başkan sekreteri olan arkadaşımıza da iş çıkış bildirgesiyle işten çıkarılmak suretiyle 15 bin 536 lira tazminat ödenmiştir. Bu şirketin devralındığı günden itibaren konularıyla alakalı biz muhatap bulamadık ve yaklaşık 2 aydır çalışmalarımız sonucunda şu anki tabloyu kamuoyuna aktarıyoruz. Ayrıca şirket üzerinden bankamatik memuru diye tabir ettiğimiz kişiler hiç işe gelmeden maaş alıyor durumdaydı. Bunları tespit ederek gerekli işlemleri başlattık. Son 3 ayda ise şirket üzerinden 30 kişi işe alınmış. Burada aynı zamanda keyfe keder araçlara alınıp satılmış. Mesela bu şirket müdürü üç tane araba değiştirmiş. Bir renault Fluence alınmış, kullanılmış beğenilmemiş, sonra Ford Focus alınmış o da beğenilmemiş, daha sonra ise Wolksvagen Passat alınmış ve şirket müdürünün kullanmış olduğu bu araçlar kiralanmış. Bugünkü değeri 115 bin lira olan Focus marka araç 3 yıllık döviz bazında yaklaşık 110 bin lira maliyetle kiralanarak kullanılmış. Buradaki yapılan yanlış işleri görüyoruz ve hiç borcu olmayan şirketin 4,5 yılda bu kadar borca girdiğini rakamlarla ortaya koyuyoruz. Belediye'nin işleri tamamen tek firmadan yapılmış. Bu tek firma da kendi aile etrafında yaklaşık 11 kişiden oluşan farklı şirketleri kurarak belediyenin tüm işleri bunlar üzerinden yapılmış. Bu şirkete 27-28 Mart tarihleri arasında toplamda 900 bin lira yedi parça çek kesilmiş, aynı şirkete Nisan ayında ise dört parça çek kesilmiş ve toplamı 300 bin lira olarak kayıtlara geçmiş. Bunlara rağmen bu firma halen 862 bin lira alacaklı durumdadır. Biz ne diyoruz? Biga hepimizin, Biga Belediyesi'nin yapacağı ticari ilişki, alışveriş Biga'da meslek gruplarına dağıtılacak. Biz bunun sözünü verdik. Belediyelerin borcu olabildiği gibi, kredi borcu da olabilir. Sonuçta hizmet kurumudur. Biz 5 yıl önceki Biga Belediyesi'nin durumunu bildiğimiz için şuanki tablo çok üzücüdür. Tabi burası bitmiş, hizmet üretemez durumda değildir. Biz planlı ve ekip ruhuyla çalışarak daha az parayla daha güzel hizmetleri Biga'mıza kazandıracağız. Borcumuzu artırmadan, Biga'mızın dinamikleri ve merkezi hükümetimizin destekleriyle açıkladığımız projeleri ilçemize kazandıracağız. 5 yılın sonunda halkımızın bize verdiği emaneti buradan aldık, buraya getirdik, şuandaki durumumuz budur diyeceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

