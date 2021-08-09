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Başkan Erdoğan çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Erdoğan çalışmaları yerinde inceledi

09.08.2021 16:37
Başkan Erdoğan çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köylerde devam eden alt ve üst yaı çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köylerde devam eden alt ve üst yaı çalışmalarını yerinde inceledi.

Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, beraberinde İl Genel Meclisi Üyeleri Hamza Özçelik ve Mehmet Fatih Olgun, Aktaş ve Taşlıçay köylerinde devam eden çalışmaları birebir yerinde inceleyerek köy muhtarları ve köy heyetiyle hizmetler hakkında görüşmelerde bulundu.

Toplulaştırma Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve yapımı devam eden Aktaş ve Taşlıçay köylerinin altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "İlimizin büyük ilçelerinden olan Besni ve Kahta'da toplamda 145 köy ve mezra yerleşimi bulunmaktadır. Yapımına hızlı bir şekilde devam edilen ve ilimizin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak olan Büyükçay ve Çetintepe barajlarının yapımıyla beraber, Toplulaştırma Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ilimize bağlı birçok köyümüzün altyapı hizmeti gerçekleşmektedir. Bununla beraber çalışmaların hız kazanması ve bir an önce altyapı çalışmalarının Besni ve Kahta ilçelerinde tamamlanmasına yönelik 4 ayrı ekip aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar yüzde 75 oranında altyapı çalışmaları tamamlanmış olup diğer bölümlerinin de bitirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve talimatlarıyla, ilimize vermiş oldukları değer ve önem ile eğer bir sorun oluşmazsa, hem Büyükçay barajı hem de Çetintepe barajı kapsamı ve Toplulaştırma Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarının bitirilmesi için gayret ve takip ediyoruz. Altyapı çalışmalarının bu yıl tamamlanması sonucunda 2022 yılı Kasım ayında yapılacak İl Genel Meclisi toplantılarımızla hem yatırım programları hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle, Valimiz Mahmut Çuhadar'ın ve Milletvekillerimizin katkıları ve Genel Sekreterimiz Sami Işık'ın sevk ve idaresiyle yapılacak KÖYDES programı ile çalışmaları biten köylerimizin köy içi kilitli parke hizmetinin sunulması için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Hedefimiz belli, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde köylerimizin tüm hizmetlerini tamamlaya ve bu hizmetleri sunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili bölge muhtarları adına açıklamada bulunan Taşlıçay Köy Muhtarı Mehmet Emin Kara ise şu ifadelere yer vererek hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kara,"İki dönemdir burada muhtarlık yapmaktayım. Bugün köylerimizi ziyaret eden İl Genel Meclisi Başkanımız Mehmet Can Erdoğan'a, İl Daimi Encümeni Hamza Özçelik'e ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Olgun'a teşekkür ederim. Bizlere şeref verdiler. Bugün köyümüzde ki çalışmaları yerinde incelemek üzere yaklaşık 100 kilometre yol gelerek bizleri onurlandırdılar. Kendilerine teşekkür eder, hizmetlerin daim olmasını temenni ederim. Köyümüz bu altyapı hizmetini dört gözle bekliyordu. Bu hizmetin köyümüze kazandırılmasında Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın'ın destekleriyle gerçekleşmektedir. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Hiçbir köy altyapısız, susuz ve yolsuz kalmayacak. Çok şükür bu hizmetler kademe kademe yapılmaktadır. Bu hususta kendilerine teşekkür ediyorum. Bu altyapı hizmetinin tamamlanması ve köy içi kilitli parke taşı döşemesinin yapılmasıyla birlikte köyümüzün hiçbir sorunu kalmayacaktır. Zaten bu hizmetlerde tamamlandıktan sonra köyümüz ile şehir merkezlerinin bir farkı kalmamış olacaktır. Bundan sonra köyden şehir merkezlerine göç etmenin bir manası kalmayacak. Burada her şey her hizmet mevcut ve zaten doğa ile iç içe olmakta bizler için çok güzel bir avantaj. Allah'ın izniyle bu hizmetler tamamlandıktan sonra köyümüz güzel bir görünüme kavuşacaktır. Bununla beraber mevcut hizmetleri bir köy muhtarı olarak anı anına takip ediyorum. Mevsimsel ilaçlama olsun, çöp toplama olsun, bu ve buna benzer hizmetleri takip ediyor ve ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Erdoğan çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Erdoğan çalışmaları yerinde inceledi

Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı, Mehmet Fatih, Taşlıçay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Erdoğan çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


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