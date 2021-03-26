Başkan Erdoğan; "Çok daha güzel günlere vesile olmasını diliyorum" - Son Dakika

Başkan Erdoğan; "Çok daha güzel günlere vesile olmasını diliyorum"

26.03.2021 21:05
Başkan Erdoğan;

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Çok daha güzel günlere vesile olmasını ifade eden Başkan Erdoğan, "Huzur ve mutluluk getiren bir gün olmasını diliyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında şu görüşlere yer verdi: "Rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bildirilen böyle bir anın, bizi birbirimize yakınlaştıran, birlik ve beraberliğimizi artıran, insanlara sağlık, huzur ve mutluluk getiren bir gün olmasını diliyorum. Bunun için dua ediyorum. Değerli hemşehrilerimiz, Mevlana der ki; Vedalar, gözüyle sevenler içindir. Çünkü, gönülden sevenler ayrılmaz. Varlığımız her zaman milletimizin emrinde olduğu gibi gönlümüz de her daim sizlerle. Dualarımız da sizlerle. Siz de bizlerden hayır dualarınız eksik etmeyin inşallah. Dilerim rabbim tüm dualarımızı kabul etsin" dedi. - DENİZLİ

Başkan Erdoğan; Çok daha güzel günlere vesile olmasını diliyorum
Başkan Erdoğan; Çok daha güzel günlere vesile olmasını diliyorum

Berat Kandili, Ticaret, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Erdoğan; 'Çok daha güzel günlere vesile olmasını diliyorum' - Son Dakika


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