Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz'un yıl dönümünde milli birlik çağrısı - Son Dakika

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz'un yıl dönümünde milli birlik çağrısı

15 Temmuz'un yıl dönümünde, o gece vatan ve bağımsızlık için şehit olanları hiç unutmadıklarını ve hep andıklarını belirten Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'un yıl dönümünde, o gece vatan ve bağımsızlık için şehit olanları hiç unutmadıklarını ve hep andıklarını belirten Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "O gece onlar gibi canımız pahasına vatansever vatandaşlarımızın yanında, alanlardaydık. Hep birlikte, vatanımızı ve bağımsızlığımızı elimizden almak isteyenlerin karşısında durduk. Bu can bu bedende olduğu müddetçe de, milletimiz için canımızı koşulsuz ortaya koyarız" dedi.

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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümünde, o gün vatan ve bağımsızlık için şehit olanları hiç unutmadıklarını ve hep şükranla andıklarını söyleyerek, 15 Temmuz gazilerine de her daim minnet duyduklarını belirtti. Başkan Erdoğan, "Bugünleri gördüysek eğer, onların o gece verdiği kahramanca mücadeleleri sayesinde. Biz de o gece onlar gibi canımız pahasına vatansever vatandaşlarımızın yanında, alanlardaydık. Hep birlikte, vatanımızı ve bağımsızlığımızı elimizden almak isteyenlerin karşısında durduk. Bu can bu bedende olduğu müddetçe de, milletimiz için canımızı koşulsuz ortaya koyarız!" dedi.


"15 Temmuz öyle bir gün ki; içinde hem ihanet, hem de zafer var!"


DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "15 Temmuz öyle bir gün ki; içinde hem ihanet, hem de zafer var! Düşmana ders, dosta ibret var! Yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var. Vatanımız için canımız feda. O varsa, devletimiz var demektir. Devletimiz varsa, milletimiz de var olacaktır. ve biz birlik içinde, hep beraber omuz omuza yan yana durdukça, bizi yıkabilecek ilahi takdirden başka ne var? 'Ben öleyim; ülkem yaşasın!' diyerek, 15 Temmuz gibi büyük bir destanı yazan demokrasi şehitleri ile gazilerimizi, minnetle anıyoruz. Bugünleri gördüysek eğer, onların o gece verdiği kahramanca mücadeleleri sayesinde. Biz de o gece onlar gibi canımız pahasına vatansever vatandaşlarımızın yanında, alanlardaydık. Hep birlikte, vatanımızı ve bağımsızlığımızı elimizden almak isteyenlerin karşısında durduk. Bu can bu bedende olduğu müddetçe de, milletimiz için canımızı koşulsuz ortaya koyarız!" dedi. - DENİZLİ

Ugur Erdogan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:04 Kaynak: İHA

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22:53
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22:29
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