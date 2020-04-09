Başkan Erdoğan'dan akaryakıt istasyonlarına 'nöbet' sistemi önerisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Erdoğan'dan akaryakıt istasyonlarına 'nöbet' sistemi önerisi - Son Dakika Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan akaryakıt istasyonlarına 'nöbet' sistemi önerisi

6 saat önce

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, şehirler arası seyahatlere kısıtlanma getirilmesinin akaryakıt istasyonlarında satışları düşürdüğünü kaydederek, "İstasyonların bulunduğu lokasyondaki nüfus yoğunluğuna göre, şehirler arası istasyonların da aralarındaki mesafelere göre, nöbetçi istasyon ya da...

Başkan Erdoğan'dan akaryakıt istasyonlarına 'nöbet' sistemi önerisi, System.String[]

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, şehirler arası seyahatlere kısıtlanma getirilmesinin akaryakıt istasyonlarında satışları düşürdüğünü kaydederek, "İstasyonların bulunduğu lokasyondaki nüfus yoğunluğuna göre, şehirler arası istasyonların da aralarındaki mesafelere göre, nöbetçi istasyon ya da istasyonlar belirlenip, o gün için sadece belirlenen bu istasyonların hizmet vermesi sağlanabilir" dedi.


Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda kentteki sanayici ve iş adamlarının isteklerini aktardı.


TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülke genelindeki birliğe bağlı 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları ile video konferans aracılığıyla değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Erdoğan, görüşmede korona virüs salgınının ekonomiye olan etkilerini hatırlatarak, Denizli olarak istek, beklenti ve önerilerini aktardı. Başkan Erdoğan, Hisarcıklıoğlu'na, üyelerinden gelen talepleri aktardı. Başkan Erdoğan, "Esnaf odalarına bağlı firmalara, yüzde 4 faizle kredi verilmektedir. Bizde üye olan aynı ölçekteki şahıs firmaları ise böyle bir imkandan faydalanamıyor. Üyelerimize, bu konuda makul bir cevap vermekte zorlanıyoruz. Odadan kaydını sildirmek isteyenlere dair talep arttı. TOBB'a bağlı oda ve borsaların üyelerine verilen kredilerin faiz oranları da esnaf ve sanatkarlarınkine yakın olmalı" dedi.


"Sebze ve meyve gibi tarım ürünlerinin arz talep dengesinde iniş çıkışlar var"


Akaryakıt istasyonları ile ilgilide önerilerek bulunan Başkan Erdoğan, istasyonlara nöbet uygulamasının getirilebileceğini kaydederek şunları söyledi:


"Mükelleflerin beyanname ve bildirimlerini verme süreleri ile vergilerin ödenme sürelerinin uzatılmış olması önemli bir girişimdir. Bu hakkın tüm sektörlere tanınmasını bekliyoruz. Şehirler arası seyahatlerin kısıtlanmasından kaynaklı olarak akaryakıt istasyonlarında satışlar çok düşmüştür. Bu durum, sektördeki mevcut düşük karlılık ile birlikte, var olan sorunların daha da büyümesine ve çıkmaza girmesine neden olmuştur. Akaryakıt istasyonlarındaki yer alan araç yıkama üniteleri ve marketler gibi birimler kapatılabilir. İstasyonların bulunduğu lokasyondaki nüfus yoğunluğuna göre, şehirler arası istasyonların da aralarındaki mesafelere göre, nöbetçi istasyon ya da istasyonlar belirlenip, o gün için sadece belirlenen bu istasyonların hizmet vermesi sağlanabilir.


Paketlenmiş gıda ürünlerinin tedariki, tüketimi ve fiyatlandırılmasında bir sorun yaşanmadığı ancak, sebze ve meyve gibi tarım ürünlerinin arz talep dengesinde çok büyük oranda iniş çıkışlar olduğu görülmektedir. Hal kayıt sisteminde de bunlar mevcut. Bu verilerin ışığında, hükümetimizin aldığı kira ertelemesi vb. desteklerin yanı sıra pamuk, mısır ve buğday üretiminde olduğu gibi sebze ve meyve üreticilerine üründe kilogram başına destek verilmelidir." - DENİZLİ

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:43 Kaynak: İHA

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