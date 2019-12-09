Son Dakika Haberleri: Başkan Erdoğan'dan, İlçe Emniyet Müdürü'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Erdoğan'dan, İlçe Emniyet Müdürü'ne ziyaret - Son Dakika

Başkan Erdoğan'dan, İlçe Emniyet Müdürü'ne ziyaret

6 saat önce

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan, İlçe Emniyet Müdürü'ne ziyaret, System.String[]

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Bülent Erdoğan, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü Şafak Özkan'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan'a görevinde başarılar dileyen Başkan Erdoğan, ziyarette yaptığı açıklamada, "İlçemize hoş geldiniz. Göreviniz hayırlı uğurlu olsun ve Allah emniyet teşkilatınız ile birlikte sizlere hayırlı vazifeler versin. Biga'mızın huzur ve güveni sizlere emanet. Bununla birlikte her zaman ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda bir araya geleceğiz. Emniyet teşkilatı ile zabıta teşkilatımız zaten koordineli olarak çalışmalar yapıyor. Görevinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Biga'nın ciddi bir nüfus hareketliliğine sahip olduğunu ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, ilçenin huzur ve güvenliği için tüm emniyet personeliyle 7/24 esasına göre çalıştıklarını söyledi. Gözlemleme ve tanıma aşamalarıyla birlikte ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, "Yoğun bir ziyaretçimiz oldu. Bu da Biga'nın, emniyet teşkilatına büyük önem verdiğini gösteriyor. Sizlere de ziyaretleriniz için çok teşekkür ederim, çok memnun oldum" dedi.


Başkan Erdoğan'a, Belediye Meclis Üyesi Cahit Bakan ve Özel Kalem Müdürü Ömer Yavuz eşlik ederken, ziyaret sohbet şeklinde devam etti. - ÇANAKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Bülent Erdoğan, Şafak Özkan, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada
Konya'daki fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: Kadınları borçlandırıp kendilerine çalıştırdılar Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Erdoğan'dan, İlçe Emniyet Müdürü'ne ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]