Başkan Erdoğan'dan, İlçe Emniyet Müdürü'ne ziyaret

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan'ı makamında ziyaret etti.



Başkan Bülent Erdoğan, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü Şafak Özkan'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan'a görevinde başarılar dileyen Başkan Erdoğan, ziyarette yaptığı açıklamada, "İlçemize hoş geldiniz. Göreviniz hayırlı uğurlu olsun ve Allah emniyet teşkilatınız ile birlikte sizlere hayırlı vazifeler versin. Biga'mızın huzur ve güveni sizlere emanet. Bununla birlikte her zaman ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda bir araya geleceğiz. Emniyet teşkilatı ile zabıta teşkilatımız zaten koordineli olarak çalışmalar yapıyor. Görevinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Biga'nın ciddi bir nüfus hareketliliğine sahip olduğunu ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, ilçenin huzur ve güvenliği için tüm emniyet personeliyle 7/24 esasına göre çalıştıklarını söyledi. Gözlemleme ve tanıma aşamalarıyla birlikte ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, "Yoğun bir ziyaretçimiz oldu. Bu da Biga'nın, emniyet teşkilatına büyük önem verdiğini gösteriyor. Sizlere de ziyaretleriniz için çok teşekkür ederim, çok memnun oldum" dedi.



Başkan Erdoğan'a, Belediye Meclis Üyesi Cahit Bakan ve Özel Kalem Müdürü Ömer Yavuz eşlik ederken, ziyaret sohbet şeklinde devam etti. - ÇANAKKALE