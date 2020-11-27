Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu.

Biga Belediyesi, Covid-19'a karşı tüm gücüyle mücadele gösterirken sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan bu kapsamda ziyarette bulunduğu Biga Devlet Hastanesi ve Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan personele meyve paketi dağıttı.

Korona virüsün yol açtığı zorlu günlerin dayanışma içinde atlatılacağına vurgu yapan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19'a karşı Biga Belediyesi olarak ilk günden bu yana özverili ve hummalı bir çalışma içindeyiz. Maalesef vakalarda artış yaşanırken vatandaşlarımızdan bir kez daha maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. Hem kendimizi hem de sağlık çalışanlarımızı düşünelim. Bu kapsamda pandeminin neden olduğu bu zorlu sürecin başından bu yana büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yürüten, bizlerin sağlığı için kendi sağlığından feda edip gecesini gündüzüne katarak en önde savaşan kıymetli sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik ve kendilerine meyve ikramında bulunduk. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz yönünde bizlere sürekli tavsiyede bulunan sağlık çalışanlarımıza biz de destek olmak istedik. Dayanışma içinde inşallah bu günleri de atlatacağız. Sağlık çalışanlarımızın yaptığı fedakarlığın farkındayız ve Biga halkı adına tüm personellerimize teşekkür ediyoruz" dedi.