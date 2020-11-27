Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi

27.11.2020 15:40

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu.

Biga Belediyesi, Covid-19'a karşı tüm gücüyle mücadele gösterirken sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan bu kapsamda ziyarette bulunduğu Biga Devlet Hastanesi ve Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan personele meyve paketi dağıttı.

Korona virüsün yol açtığı zorlu günlerin dayanışma içinde atlatılacağına vurgu yapan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19'a karşı Biga Belediyesi olarak ilk günden bu yana özverili ve hummalı bir çalışma içindeyiz. Maalesef vakalarda artış yaşanırken vatandaşlarımızdan bir kez daha maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. Hem kendimizi hem de sağlık çalışanlarımızı düşünelim. Bu kapsamda pandeminin neden olduğu bu zorlu sürecin başından bu yana büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yürüten, bizlerin sağlığı için kendi sağlığından feda edip gecesini gündüzüne katarak en önde savaşan kıymetli sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik ve kendilerine meyve ikramında bulunduk. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz yönünde bizlere sürekli tavsiyede bulunan sağlık çalışanlarımıza biz de destek olmak istedik. Dayanışma içinde inşallah bu günleri de atlatacağız. Sağlık çalışanlarımızın yaptığı fedakarlığın farkındayız ve Biga halkı adına tüm personellerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi

Bülent Erdoğan, Koronavirüs, Çanakkale, Biga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Tayland'da 12 metre uzunluğunda 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi
Bülent Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan kürküne tepki yağdı Bülent Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan kürküne tepki yağdı         
15:42
Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi         
15:24
Son Dakika! HSK, Ankara ve İstanbul Başsavcıları ile birlikte Yargıtay'a 11 yeni üye seçti Son Dakika! HSK, Ankara ve İstanbul Başsavcıları ile birlikte Yargıtay'a 11 yeni üye seçti         
14:58
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
"100 müzisyen intihar etti" tartışması büyüyor! CHP'li vekil, kendisini yalanlayan isme sert çıktı         
14:40
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıkta köpek cesedi bulundu Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıkta köpek cesedi bulundu         
13:14
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı         
12:14
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 15:52:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına C vitamini takviyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei