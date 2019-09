Başkan Erdoğan'dan STP toplantısında önemli mesajlar

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 147. Dönem Sivil Toplum Platformu Toplantısında yaptığı konuşmada "Biga'nın geleceği ve sorunları için hep birlikte çalışmalıyız" diyerek önemli mesajlar verdi.



Biga Sivil Toplum Platformu (STP) 147. toplantısını Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirdi. Toplantının dönem başkanlığını Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur yaparken, toplantıya Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci ile Meclis Üyeleri, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga İ.İ.B. Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Ziraat Odası Başkanı Günay Ergün, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Hüseyin Küçük, Biga Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Şahin, Biga Sanayici ve İş adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, kamu ve özel sektör yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.



"Hizmet anlayışımız kesinlikle önümüzdeki seçimlerle alakalı olmayacaktır"



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı konuşmada 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler ile bilgilendirmede bulunarak, belediyenin çalışmalarını anlattı. Dikkat çeken mesajlar veren Başkan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetim zincirinde çok önemli birer halka olduğunun altını çizerek, "Yerel seçimler sonrası göreve gelen belediye başkanları ve muhtarlarımızı tebrik ederek başarılar diliyorum. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarında da göreve gelen başkanlarımıza hayırlı olsun diyorum. Her zaman da belirttiğimiz gibi sivil toplum kuruluşları yerel ve genel yönetim zincirinin birer halkası olduğunu ifade ediyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları bizim için çok kıymetli. İlçemizde sayıları 100'ü aşan oda, borsa, vakıf, dernek, kulüp ve sendikalarımızla güçlü, dinamik, farklı görüş ve düşünceyle renkli bir sivil toplum kuruluşu yapımız var. Biz Biga'mızı çok seviyoruz ve bu şehir hepimizin. Burada odayı ve derneği kurmaktan öte kurulan tüm sivil toplum kuruluşlarının amacına uygun bir şekilde hizmet vermesi gerekiyor. Oda ve dernek üyelerimiz güvendi, takdir etti, oyunu kullandı ve başkanlarımız seçildi. Yerel seçimlerde ilçemizde halkımız sandığa gitti takdir etti biz şu anda görevdeyiz. Biga'mızın gelecek 5 yılının yönetim emanetini devraldık. Bizim önümüzdeki hizmet sürecinde hizmet anlayışımız kesinlikle önümüzdeki seçimlerle alakalı olmayacaktır. Biz vatandaşımızın bize emanet ettiği Biga Belediyesi'nin emanetine sahip çıkmak halkımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için, hak hakkaniyet adalet ölçülerinde görevimizi layıkıyla yapıp, inşallah görevimizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.



"Yerel yönetimler olarak her zaman el ele, kol kola olacağız"



"Biz göreve geldiğimizden bu yana sivil toplum kuruluşlarımızla devamlı olarak istişare halinde olmaya çalışıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Görev süremiz yeni daha da verimli istişareler olacak. Haziran ayında düzenlemiş olduğumuz Alışveriş ve Kültür Festivali'nde ortak bir çalışma sergiledik. Ben buradan oda başkanlarımıza da ilgi ve alakalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Hamdolsun Biga'nın özlemi olan Biga panayırını alışveriş günleri adı altında gerçekleştirdik. Bizler birçok kültürden oluşan tek milletiz. İlçemizdeki köylerimiz de Çerkez, Pomak, Boşnak, Yörük, Muhacir ve Romanlarıyla kültür zenginidir. Halkımıza en iyi hizmeti nasıl yapacağız? diye soruyu kendimize sorduğumuzda her kültürü tanımamızın önemi ve ona göre çalışma yapmamızın gerekliliği ortaya çıkıyor. Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği başta olmak üzere STK'lar ve iş adamlarından oluşan heyetle Bosna Hersek'e ziyarette bulunduk. Srebrenitsa Soykırımı'nın 24. yıl dönümünde resmi programla gittiğimiz kardeş ülkede aynı zamanda ticari ve kültürel görüşmeler yaptık. Biz bu tür çalışmalarımızı tüm derneklerimizle yapma gayreti içinde olacağız. Yerel yönetimler olarak her zaman el ele, kol kola yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Siyasi görüşümüze her zaman saygı duymalıyız"



Herkesin birbirinin siyasi görüşüne saygı duyması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Özellikle birçok toplantıda ben vurguladım. Yıllardır ilçemizde ve ülkemizin birçok yerinde de olan bir durum. Biz birbirimizin siyasi görüşüne her zaman saygı duymalıyız. Sonuç herkes aynı düşünemez. Ama farklı düşüncede olan biz hemşehrilerimiz olarak birbirimize farklı bakmamalıyız. Kimse durup dururken burada değil. Herkes demokrasinin gereği seçimle görev alıyor ve halkımız takdir etti biz buradayız. Seçimden sonraki ilk açıklamam 'Biz artık 55 bin Biga'lının belediye başkanıyız' yönündeydi. İnşallah görevimizin son gününe kadar hiçbir siyasi ayrım yapmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan biz hak hakkaniyet, adalet ölçülerinde hizmetimizi sürdüreceğiz. Önceden yaşanan sıkıntılar var. Bunlara hepiniz şahitsiniz. Oda ve dernek seçimlerinde faaliyet alanı, görev alacak başkanın görev ve sorumlulukları bellidir. Ama maalesef siyaset bu tür seçimlere müdahil olduğu zaman kırılmalar, küsmeler ve ayrışmalar oluyor. Ben özellikle tüm sivil toplum kuruluşlarında görev alan ve almayı düşünen tüm hemşehrilerime bu hassasiyeti korumalarını rica ediyorum. Bizim bayrağımız bir, vatanımız bir, dinimiz bir, amacımız bir. Hepimiz yaşadığımız topraklara en iyi hizmeti sunmak için göreve talip oluyoruz. Kesinlikle kişisel polemiklere girmeden biz Biga'mız için daha iyi projeleri nasıl yaparız bunu düşünmeliyiz" dedi.



"Biga'nın sorunlarını hep birlikte ortak akılla çözmeliyiz"



Biga için tüm kurumlarla beraber ortak çalışmanın önemini belirten Başkan Erdoğan, "Her odamızın görev ve sorumlulukları belli. Mesela Alışveriş ve Kültür Festivali'ni ilk olmasına rağmen çok sıkıntı yaşamadan gerçekleştirdik. Ortak çalışmayla ilgili odalarımızdan da fikir, düşünce ve destek aldık. Ama sadece yerel yönetim yetkisi dahilinde diye hiçbir şey yapmaması olmaz. Mutlaka istişare halinde olmalıyız. Bize devamlı gelen şikayetler kahvelerin önündeki masa ve sandalyeler ile esnafımızın kaldırımı işgal etmesi veya otopark ile ilgili sıkıntılar. Biz hep diyoruz ya 'STK'lar zincirin birer halkası' diye. İşte biz bu sıkıntıları birlikte çözmeliyiz ve birbirimize destek olmalıyız. Esnafımızın sıkıntı olduğu zaman her zaman onların yanındayız. Bigalı hemşehrilerimizin huzuru ve refahı için Biga ile Ankara arasında köprü vazifesi görmeye hazırız. Bugün Ahmet Elbi Başkanımız ile birlikte Kırklareli'ne gittik. Orada Zara firmasına fason çalışan konfeksiyon işletmelerini gezdik. Özellikle kadınlarımız için istihdam oluşturacak alanlar oluşturmamız gerekiyor. Tarım, hayvancılık, sanayimiz, eğitim ve esnafımız var. Fakat konfeksiyon ile ilgili Biga'da bir çalışma yapabilir miyiz diye düşündük. Tekrar hep birlikte artılarıyla eksileriyle konuşuruz, tartışırız. Biz bir hareketi başlatıp, Valimiz, Kaymakamımız, Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleriyle istihdam nasıl oluştururuz, biz bunun peşindeyiz. Sonuçta işi olan, evinde ekmeği olan her ailedeki fertler mutlu ve huzurlu olur. Biz de bunu hedef ediniyoruz" şeklinde konuştu.



"Belediyemiz çalışmalarına devam ediyor, yol haritamız belli"



"Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza yönelik hizmetlerimizi hummalı bir şekilde sürdürüyoruz diyen Başkan Erdoğan, açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:



"Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza yönelik hizmetlerimizi hummalı bir şekilde sürdürüyoruz diyen Başkan Erdoğan, açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:



"Üst yapı çalışmalarından, ekonomik ve sosyal belediyecilik alanlarına kadar çalışıyoruz. Tabi her işin bir uyum süreci var. Askere bile gitseniz üç ay acemi asker oluyorsunuz. 500 çalışanı olan Biga Belediyesi'nde şu anda konulara vakıfız, her konuyla ilgili yol haritamız belli. İnşallah önümüzdeki süreçte daha etkili, yoğun bir çalışmayla yolumuza devam edeceğiz. Şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle imardan ulaşıma, çevreden kültüre, sosyal belediyecilikten sağlığa kadar geniş bir yelpazede yapacağımız yatırım ve çalışmalarla gönül gönüle Biga'mıza hizmet vereceğiz."