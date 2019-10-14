Başkan Erdoğan'dan Türkiye Petrollerine teşekkür

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, 4 bin ton asfalt yardımında bulunan Türkiye Petrolleri'ne teşekkür etti.



Türkiye Petrolleri tarafından önceki gün İl Özel İdare Müdürlüğüne köy yollarında kullanılmak üzere 4 bin ton asfalt yardımı yapılmıştı.



Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde gerçekleştirilen petrol arama ve üretim çalışmalarında köy yollarında meydana gelebilecek hasarlar nedeniyle gönderilen 4 bin ton asfalttan dolayı teşekkür eden Mehmet Can Erdoğan, "Adıyaman il, ilçe ve köy yollarında meydana gelebilecek kazaları önlemek, çevresel kirliliğin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha etkin ve sağlıklı yapabilmesi adına Türkiye Petrolleri ile Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi arasında imzalanan destek programı çerçevesinde Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresine 4 bin ton asfalt desteğinde bulunuldu.



Adıyaman'a geçmiş yıllara nazaran yapılan destekten çok daha fazla miktarda asfalt desteğinde bulunuldu. Yapılan bu destek Adıyaman il, ilçe ve köy ulaşım yollarının düzenlenmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır. Yapılan bu desteğin parasal tutarı 7 milyon 200 bin TL civarındadır.



Asfalt desteğinden dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bu desteğin sağlamasında yapmış oldukları yoğun çaba ve girişimlerden dolayı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş'a, ayrıca TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve katkılarından dolayı Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürü Hikmet Aslandere'ye teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN