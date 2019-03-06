Son Dakika Haberleri: Başkan Erdoğan: "Denizli'de Kadın İstihdam Oranı Yüzde 33,5"

Başkan Erdoğan: "Denizli'de Kadın İstihdam Oranı Yüzde 33,5"

1 saat önce

Denizli Ticaret Odası Başkanı (DTO) Uğur Erdoğan, Türkiye'de kadın istihdam oranının, resmi kayıtlara göre yüzde 28,2, Denizli'de ise bu oranın yüzde 33,5 olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan:
Denizli Ticaret Odası Başkanı (DTO) Uğur Erdoğan, Türkiye'de kadın istihdam oranının, resmi kayıtlara göre yüzde 28,2, Denizli'de ise bu oranın yüzde 33,5 olduğunu söyledi.

DTO tarafından "Yaşam ve Ekonomi Kadınla Birlikte Güzel" Paneli düzenlendi. İletişim Danışmanı Meltem Acar Yücesoy'un moderatörlüğünü yaptığı, Ekonomist Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ve Gazeteci Yazar Tuluhan Tekelioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı panel, büyük ilgi gördü. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Aracı ile Melek Sözkesen, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli takip etti.

Medeniyetimizin, hayatın yükünü omuzlarında taşıyan kadınlarını her zaman önemsediğini, hep el üstünde tuttuğunu belirten Başkan Uğur Erdoğan, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananınızdır' demiştir. Türkler, kadını hep önde tutmuş, onu hem evinin hem de kendisinin yöneticisi olarak görmüştür. Türkiye'de kadın istihdam oranı, resmi kayıtlara göre yüzde 28,2 Denizli'mizde ise bu oran yüzde 33,5 olmuştur. DTO'ya kayıtlı şirket yetkilisi kadın girişimci sayısı 2 bin 673. Şirket ortağı kadın girişimci sayısı 2 bin 279. Odamıza kayıtlı gerçek kişi kadın girişimci sayısı ise 773. Her biri bizim için ayrı bir onur kaynağı. Girişimcilik Eğitimlerimizle, bu zincire her geçen gün yeni halkalar ekliyor, kadınlarımızı üretim ve istihdama kazandırıyoruz" diye konuştu.

Başkan Erdoğan ayrıca, güçlü bir yaradılışa ve ruha sahip kadınların, her alanda olduğu gibi Türk ekonomisinde de önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkat çekti.

Panel ardından yapılan konuşmalar ile devam etti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:38 Kaynak: İHA

Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapıları Oldu Dilan Çiçek Deniz, IMDB'nin Starmetre Listesine Damga Vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:36:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Erdoğan: "Denizli'de Kadın İstihdam Oranı Yüzde 33,5"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]