Son Dakika Haberleri: Başkan Erdoğan: "Dto Kentin Ticari Hayatına Katkı Sağlıyor"

Başkan Erdoğan: "Dto Kentin Ticari Hayatına Katkı Sağlıyor"

1 saat önce

Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, göreve geldikleri günden beri kentin ticari hayata katkı sağlayacak işler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Erdoğan:
Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, göreve geldikleri günden beri kentin ticari hayata katkı sağlayacak işler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yüksek İstişare Kurulu (YİK), DTO hizmet binasında bulunan salonda toplandı. Toplantıda konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO'nun 17 bin 108 üyeye ulaştığını ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 5 Yıldızlı A Sınıfı Akredite odası olduğunu anımsattı. Başkan Erdoğan, göreve geldikleri günden itibaren şehirdeki ticari hayata katkı sağlayacak işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Denizli'miz açısından son zamanlarda önemli gördüğümüz Avrupa Birliği tarafından fonlanan hibe projemizle, tekstil sektörümüze katkı sağladık. 5 milyon Avro'luk bütçesinin yüzde yüzü hibeli Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi faaliyete geçirdik. Bu projemiz için hazırladığımızDenizli Organize Sanayi Bölgemizdeki bin metrekarelik kapalı alanda faaliyetimize başlayacağız. Bunun öncesinde ısı, su ve ses yalıtım kursları düzenledik. Başta kadınlarımız olmak üzere çok sayıda vatandaşımızı mesleki eğitimden geçirdik" dedi.

"2 bin 650 kişiye eğitim verdik"

Yasal zorunluluk getirilen ticari faaliyetlerde üyelerini eğitime tabi tutarak mesleki yeterlilik belgeleri verdiklerini belirten Erdoğan, "Belgelendirme çalışmalarımıza ilk etaptaİkinci El Araç Alım Satımı ve Gayrimenkul Müşavirliği ile başladık. Girişimcilik eğitimlerimiz ile 2 bin 650 kişiye eğitim verdik. bunlardan 330'unun KOSGEB desteğiyle kendi işini kurmasını sağladık. Ayrıca, üyelerimize katkı olsun diye, şehrimizdeki özel hastaneler ile indirim antlaşmaları imzaladık. Öte yandan, özel üniversite ve özel eğitim kurumlarıyla da indirim sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz.Üyelerimize özel indirimli akaryakıt temini için firmalar ile yaptığımız görüşmelerimizi sonuçlandırmak üzereyiz" diye konuştu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi
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